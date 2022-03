Honkalanrannassa raivataan niittyä kahlaajalinnuille – Sunnuntaille kaivataan talkooväkeä risusavottaan

Honkalanrannan yksityistä luonnonsuojelualuetta Katumajärven rannassa Kahilistossa on seitsemän vuotta kehitetty suunnitelmallisesti.

Aiemmin umpeen kasvaneelle alueelle on talkoovoimin valmistunut lintutorni, lato, pitkospuut, luontopolku sekä laavu ulkoilijoille.

Honkalanranta valittiin Kanta-Hämeen vuoden maisemateoksi vuonna 2020.

Esteettömyyttä parannettu

Kevään aikana Honkalanrannassa on päättymässä Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen hallinnoima Linnaseudun Leader-hanke, jonka aikana on parannettu alueen esteettömyyttä.

– Pitkospuita on muutettu kolmilankkuisiksi, ja siinä on ollut isoin työ. Polkuja on sorastettu ja muutamissa kohtaamispaikoissa on vielä hommia, mutta eiköhän vappuna olla valmiita, alueen puuhamies ja omistajien serkku Pekka Honkala arvioi.

Kahiliston tien päässä olevaa parkkialuetta on myös laajennettu ja lammasaitausta kunnostettu.

Uusi hanke käynnissä

Tällä viikolla Honkalanrannassa on urakoinut metsuri Henri Arola, joka on raivannut pusikkoa ruovikon päältä.

Uudenmaan ELY-keskus hyväksyi pari viikkoa sitten Honkalanrannan Tuki ry:n hakemuksen ympäristöministeriön Helmi-rahoitukseen. Kaksivuotisen hankkeessa raivataan perinnemaisemaa ja avataan ruovikkoa niittämällä.

– Tarkoitus on tehdä ruovikon keskelle noin puolen hehtaarin rantaniitty, jossa etenkin kahlaajat viihtyvät. Metsuri on nyt poistanut pusikkoa, mutta niittokone pääsee ensimmäisen kerran töihin vasta elokuussa, kun lintujen pesimäaika on ohi.

Honkalanranta on aloittamassa keräystä puuhuollon ja lammastalouden kuluihin.

– Olemme hakemassa lupaa pienen tukirahoituksen keräämiseksi alueen käyttäjiltä ja muilta vapaaehtoisilta.

Kunnon eväät tiedossa

Sunnuntaina Honkalanrannassa on talkoot, joihin kaikki alueesta kiinnostuneet ja luonnossa viihtyvät ovat tervetulleita.

– Keräämme metsurin jäljiltä risut poltettaviin kasoihin ja teemme ladolla polttopuita, Honkala kertoo.

Evääksi on tarjolla borssikeittoa, makkaraa, marjarahkaa sekä kahvia ja mehua.

Kulku alueelle tapahtuu Kahilistontieltä vanhan kivisillan kupeesta lähtevän polun ja pitkospuitten kautta. Lisätietoa nettisivulla honkalanranta.wordpress.com.

Talkoot Honkalanrannassa su 13.3. kello 10–16.