HPK aloittaa Aulangon Everstin ravintoloitsijana – Tunnetut hämeenlinnalaisbrändit löivät hynttyyt yhteen

HPK Liiga Oy laajentaa ravintolatoimintaansa ja vastaa jatkossa Aulangon Everstin golfkentän ravintolatoiminnasta. HPK ja Aulanko Golf Oy ovat sopineet kahden vuoden sopimusjaksosta, jota seuraavat kaksi optiovuotta.

– Meillä on ollut avoin haku päällä ja HPK ilmaisi halukkuutensa. On hienoa saa ravintolaan Kerhon kaltainen vakaa toimija, jolla on kokemusta isompienkin tapahtumien järjestämisestä. Uskomme myös, että yhteistyö tuo uusia mahdollisuuksia kehittää kanssakäymistä laajemminkin, sanoo Aulanko Golf Oy:n toimitusjohtaja Kari Kuivasaari.

Mutkatonta palvelua

Eversti-kentän klubirakennuksen ravintolatiloissa on sisällä noin 80 asiakaspaikkaa ja saman verran ulkona terassilla. Golfkaudella ravintola on ollut auki joka päivä, kesäsesongin aikana aamukahdeksasta iltayhdeksään ja keväällä sekä syksyllä supistetummin.

Tarjolla on perinteisesti ollut kahvilatuotteita ja Everstin lounaista ovat nauttineet muutkin kuin golfin pelaajat.

– Edellinen toimija on luonut mallin, mutta HPK tuo varmasti uusia ideoita pöytään. Meille on tärkeää, että palvelu pelaa ja ihmiset saavat mutkattomasti syömistä ja juomista, sillä kentällä kuluu energiaa ja nesteitä.

Tapahtumia ja esiintyjiä

HPK suunnitteli ravintolatoimintansa laajentamista jo ennen pandemian alkua, joten Everstin sauma osui enemmän kuin sopivasti.

– Meillä on vahvaa osaamista ja halua kehittää ravintolatoimintaa. Eversti sopii meille erittäin hyvin, koska golfkentällä eletään hiljaiseloa silloin, kun meillä on täysi tohina päällä ja päinvastoin. Tämä on hieno mahdollisuus, kun molemmat osapuolet ovat Hämeenlinnan tunnetuimpia brändejä, HPK Liiga Oy:n toimitusjohtaja Antti Toivanen tuumaa.

Toivanen sanoo Everstin ravintolan olleen tähänkin asti tunnettu laadukkaista palveluistaan.

– Samaa mekin haluamme tarjota, mutta lisäksi pyrimme kehittämään tapahtumatoimintaa. Olemme alustavasti suunnitelleet muun muassa esiintyjiä viikonlopun illoille, Toivanen paljastaa.

Klubiravintola avaa ovensa kentän avauduttua uuteen pelikauteen ja lounas on tarjolla toukokuun puolivälistä alkaen.

– Haluamme ylläpitää ravintolassa niitä asioita, jotka ovat toimineet hyvin, mutta luoda myös uutta esimerkiksi golftapahtumien yhteyteen.

Kesästä uutta virtaa

Kerho-ravintolan ravintolapäällikkö Mia Kallio näkee kesän ja golfkentän uutena innostavana mahdollisuutena.

– Työnantajana meille iso asia on se, että pääsemme työllistämään talvisesongin työntekijöitämme nyt myös kesällä, Kallio sanoo.

– Ravintolana Eversti on piristävä ja luo meille uutta virtaa sekä mahdollisuuden kehittää uusia juttuja.