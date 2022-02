Hukkuuko Hämeenlinna ulkomaiselta turistilta, kun maailmalle markkinoidaan koko Hämettä? – "Matkailijat eivät tunne kuntarajoja", Outi Mertamo sanoo.

Mielipidepalstoilla on pitkään rutistu Hämeenlinnan matkailun edistämisestä. On esitetty väitteitä, että oikein kukaan ei työskentele tosissaan asian hyväksi.

– Tällainen mielikuva on ehkä syntynyt siitä, että Hämeen Matkailun loppumisen jälkeen kaupungissa ei ole ollut mitään tahoa tai nimettyä henkilöä, jolle vastuu matkailun edistämisestä olisi kuulunut. Hämeenlinna tekee kuitenkin vaikuttavaa omaa markkinointia. Töitä on tehty koko ajan ja saatu paljon aikaan, Linnan Kehityksen matkailuasiantuntija Outi Mertamo kertoo.

Hämeenlinnassa on kaivattu myös selvää suunnitelmaa matkailun kehittämiseksi. Viime joulukuussa kaupunginvaltuusto hyväksyi tapahtuma- ja matkailutiekartan, joka sisältää erilaisia tavoitteita ja toimenpiteitä.

– Tiekartta määrittelee selkeämmin kaupungin roolia, tapahtumien kehittämistä sekä uusien saamista ja erilaisia mittareita, joilla pystytään arvioimaan tuloksia. Sitä voi pitää alkusysäyksenä asioiden eteenpäin viemiseksi.

Tarjonta nostaa kiinnostusta

Kansainvälisen matkailumarkkinoinnin hankkeissa Hämeenlinna tulee vastaan Häme-brändin alla tai esimerkiksi Lakeland-suuralueyhteistyössä.

Jotkut ovat miettineet, hukkuuko kaupunki isojen kokonaisuuksien valtavaan tarjontaan.

– Matkailijat eivät tunne kuntarajoja, se on tärkeä asia ymmärtää, Mertamo sanoo.

– Se, että voidaan suositella yhdessä Parolan Panssarimuseota ja Museo Militariaa, nostaa valtavasti käynnin kiinnostavuutta. Vastaavasti esimerkiksi Hattulassa olevan hotellivieraan tärkeimmät matkakohteet voivat olla Hämeen linna ja Iittalan Lasimäki.

Maakunnassa tiivis verkosto

Mertamo on työskennellyt Linnan Kehityksen matkailuasiantuntijana vuoden 2021 alusta. Kanta-Hämeen kuntien ja Hämeen liiton hiljattain solmiman yhteistyösopimuksen myötä hän toimii nyt oman työnsä ohessa myös Hämeenlinnan seudullisena matkailukoordinaattorina.

– Maakunnan matkailun edistämisen osalta on järjestäydytty, eli meillä ei ole yhteistä y-tunnusta tai organisaatiota, mutta meillä on tiivis verkosto, joka säännöllisesti edistää yhteisiä asioita.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Mertamo työskenteli Hämeen ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä erilaisissa digitaalisuuden ja kansainvälisen matkailun kehityshankkeissa, kuten Western Lakeland Kanta-Hämeessä.

– Kanta-Häme sai hankkeessa varmasti uudenlaista tunnettuutta, mutta kansainvälisen markkinoinnin tuloksia voidaan arvioida vasta vuosien päästä. Se perustuu paljolti henkilökohtaisiin kontakteihin ja yhteistyöhön matkanjärjestäjien kanssa.

Huikeita kävijämääriä

Tällä hetkellä Mertamon työpäivät kuluvat lähes täydellisesti nimenomaan Hämeenlinnan matkailun edistämiseen.

– Yksi iso asia on Linnan Business Turnajaiset, jossa kehitetään paikallisten yritysten toimintaa. Matkailusarjassa tehdään isoja toimenpiteitä yritysten kanssa, järjestetään valmennuksia ja tarjotaan henkilökohtaista apua, Mertamo kertoo.

Kaupungin oman markkinointityön hedelmistä on saatu nauttia monena kesänä ja tulokset nousivat esille erityisesti viime vuonna toteutetun kävijätutkimuksen kautta.

– Hämeenlinnassa oli huikeita kävijämääriä, museot tekivät ennätyksiä ja hotellien kävijämäärät olivat parempia kuin naismuistiin. Nuo luvut eivät valitettavasti kuitenkaan korvaa koronan takia täysin pysähdyksissä ollutta talvikautta.

Verkossa pitää näkyä

Pandemia on muuttanut kovalla kädellä alan rakennetta ja toimintaympäristöä. Ryhmämatkailu on poistunut kuvioista, eikä sen paluusta ole tietoa.

– Yritysten on keksittävä uusia bisneksen muotoja ja keskityttävä vaikkapa pariskuntiin ja perheisiin. Toinen haaste on digitalisaatio. Verkossa on pakko olla, sillä aina vain vanhemmat ihmiset käyttävät sitä ja ostavat palveluja itsenäisesti.

Nykypäivän kuluttajat edellyttävät yrityksiltä myös vastuullisuutta ja kestävää kehitystä.

– Ympäristöä pitää huomioida muutenkin kuin vain kierrättämällä.