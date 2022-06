Hämeen Mokian tivolilaitteisiin voi hypätä nyt jo toisena vuonna kirpputori Aupan piha-alueella Hauhon kirkonkylässä.

Viime kesänä laitteita koekäytettiin viikon verran, mutta nyt laitteet ovat käytössä koko kuukauden. Tivolin avajaisia vietettiin koulujen päätyttyä 4. kesäkuuta.

Mokian tivoli myös työllistää nuoria, hyväntekeväisyysjärjestö kertoo tiedotteessaan. Tivoliin on palkattu viisi nuorta Hauhon Säästöpankkisäätiön tuella.

Pitkätossun elokuvasta

Laitteita Mokia on hankkinut eri toimijoilta. Hyvänä apuna on ollut Tivoli Alfred, jolta on saatu myös opastusta.

– Osa laitteista on ostettu toimintansa lopettaneelta tivolilta. Tivoli Alfredilta ostimme heppakarusellin, joka on muuten nähty hieman eri tavalla maalattuna Peppi Pitkätossu -elokuvassa vuodelta 1969, Hämeen Mokian toiminnanjohtaja Jouni Heinonen kertoo.

Kesätyöläisten lisäksi tivoli työllistää Mokian työkokeilijoita ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita.

Alueella ei käteistä tarvita, sillä laitteisiin pääsee lipuilla, joita voi ostaa myyntipisteeltä kirpputorin edestä. Liput ovat käypää valuuttaa myös pop corn- ja hattarakojulla.

Pienille ja isommille

Tivoli on avoinna yhtä aikaa kirpputori Aupan kanssa, jonka aukioloaikoja on laajennettu kesäksi.

Laitevalikoimissa on muun muassa heppakaruselli, pomppulinna ja pallomeri perheen pienimmille.

Hiukan isommille maistuvat lentokonekaruselli, motorisoitu kiipeilyseinä, jättitrampoliini ja kikkatikaat sekä hurjapäille natopyörä.

Vahvakätisille löytyy voimaleka ja tarkkakätisille pallonheittoa. Toisinaan voi kuulla posetiivinkin soivan.

Tivoli Mokia Finland (Hauhontie 12) avoinna 2.7. asti ti­–la kello 12–18, juhannuksena suljettu.