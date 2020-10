Hyvän mielen tekijä on yhden sortin terapeutti – Mielenterveysseura palkitsi parturi-kampaaja Sari Kankaan

Jotkut ihmiset luovat ympärilleen valoa sekä iloa ja tarjoavat tuntemattomillekin tukensa, Hämeenlinnan seudun mielenterveysseura Mieli ry palkitsi vuoden 2020 Hyvän mielen tekijänä Sari Kankaan, joka työskentelee parturi-kampaamoyrittäjänä Kasarmikadulla.

Palkitsemisperusteissa todetaan muun muassa: ”Sari Kangas tekee työtään sydämellisesti, empaattisesti ja asiakasta kuunnellen. Hän on auttanut monia asiakkaitaan ja tuttaviaan erilaisissa arkielämän kriisitilanteissa.”

Ihmisiä lähellä

Mieli ry on jakanut tunnustuspalkintonsa kymmenkunta kertaa. Viime vuonna valinta osui kanttori ja kuoronjohtaja Ismo Savimäkeen ja sitä ennen Poltinahon Salen henkilökuntaan. Tämän vuoden palkinto luovutettiin Maailman mielenterveyspäivänä viime keskiviikkona Marin kahvilassa Hämeenlinnassa.

– Tämä on aivan järkyttävän hieno tunnustus. Kun kuulin asiasta, niin itkuhan siitä tuli. Sitä yrittää tehdä hyvää, mutta silti tulee mieleen, olenko ansainnut tällaista, Sari Kangas kertoo.

Näinä aikoina koetaan paljon huonoa oloa, ja pienetkin asiat, kuten ystävälliset sanat voivat tehdä päivästä paremman.

– Uskon täydellisesti siihen, että mitä antaa, sitä myös saa. Tunnen työssäni olevani yhden sortin terapeutti ja ihmisiä lähellä. Sellaista työtä olen aina halunnut tehdä. On onnellista, kun saa olla ihmisten kanssa tekemisissä.

Hektistä aikaa

Kangas kutsuu työpaikkaansa olohuoneeksi ja hänen mukaansa se on omalla tavallaan rauhan satama myös asiakkaille.

– Ihmiset ovat muuttuneet kiireisimmiksi ja nykyajan hektisyys näkyy aikojen peruutuksissa ja unohduksissa. Toisaalta monista vakioasiakkaista on tullut entistä läheisimpiä ja huomaa selvästi, että ihmiset hakevat jotakin turvaa.

Kangas on kotoisin Jalasjärveltä ja muutti Hämeenlinnaan 22 vuotta sitten. Hän on harjoittanut ammattiaan myös vankien ja kehitysvammaisten parissa. Nykyään asiakkaina on paljon vanhoja ihmisiä.

– Monet, jotka aikoinaan kävelivät ovesta sisään, tulevat nyt rollaattorilla. Sanon heille, että sitten, kun ette enää tänne pääse, käyn hoitamassa teitä kotona tai palvelutalossa. Tämän työn koskettavin puoli on kiitollisuus uskollisuudesta.