Mareena Laine pitää työkuntaansa loistavana paikkana harrastaa erilaisia asioita – ”Hattulalaiset voivat hyvin ja ovat aktiivisia”

Kunnan vakituisena hyvinvointikoordinaattori hiljattain aloittanut Mareena Laine ei heti keksi sellaista suomalaisille tuttua asiaa, jota Hattulassa ei voisi harrastaa. Mahdollisuudet kaikkeen tekemiseen ovat hyvät kesät talvet.

– Esimerkiksi hiihtolatujen pöhinä on tehnyt vaikutuksen. Niiden kunnossapidossa näkyy yhdessä tekemisen meininki, mutta yhteisöllisyys tulee esiin monessa muussakin asiassa. Kylissä asuu erittäin aktiivisia ihmisiä, ja joka puolella asioita halutaan kehittää. Hattulassa kuka tahansa voi myös varata vuoron liikuntahallista, sellainen ei olisi isoissa kaupungeissa mahdollista.

Aktiivisia kuntalaisia ja vilkasta toimintaa

Laine kartoittaa työssään ihmisten hyvinvointia ja terveyttä ja sitä, millaisia välineitä niiden ylläpitoon kunnassa on. Jo alkuunsa hän on havainnut, että asukkaat voivat melko hyvin, eikä paniikkia ole havaittavissa missään. Kuntalaiset ovat hyvin aktiivisia, ja lapsilla ja nuorilla on runsaasti harrastuksia.

– Myös järjestötoimintaa on paljon, ja kirjastoa käytetään vilkkaasti. Iäkkäille on kehitetty omia liikuntatoimintoja, ja sitä kautta on saatu liikkumaan paljon sellaisiakin, jotka eivät ole aikaisemmin sitä harrastaneet. Vaikuttaa siltä, että Hattulassa vietetään joka ikäryhmässä aktiivista vapaa-aikaa. Sen kääntöpuolena tosin on riski kaatumisiin ja muihin tapaturmiin, hän pohtii.

Elämänlaadun edistämisen kannalta Laine pitää tärkeänä, että ihmiset pääsevät tekemään asioita yhdessä. Koronarajoitusten päätyttyä kaiken toiminnan suunnittelu onneksi helpottuu.

– Kun tapaa toisia ihmisiä ja pääsee vaihtamaan kuulumisia, silloin saa virikkeitä omaan arkeen ja hyvinvointiin.

Talous ja työllisyys luovat pohjan

Yksi tärkeä hyvä asia, joka koskee kaikkia hattulalaisten ikäluokkia, on materiaalinen hyvinvointi. Taloudesta ja työllisyydestä ja muista sentyyppisistä seikoista kertovat luvut ovat kaikki hyvällä tasolla. Ne luovat vahvan pohjan terveyteen ja hyvinvointiin.

Parannettavaakin toki löytyy, sillä samat yleiset ongelmat, joista kärsitään koko maassa, näkyvät myös Hattulassa. Näitä ovat ylipaino ja liikunnan vähyys.

– Vaikka ollaankin aktiivisia, voitaisiin liikkua vielä enemmän. Nuorilla taas voi olla ruokailutottumuksissa parantamisen varaa. Mutta ei Hattulassa mitään erikoista ole verrattuna muuhun maahan, Laine sanoo.

Suunnitelmallista hyvinvoinnin edistämistä

Tärkeimpinä työvälineinä Laineella ovat kunnan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma. Kertomukseen kootaan ikäryhmittäin indikaattoreita terveyden eri osa-alueista ja hyvinvoinnista. Kerran neljässä vuodessa siihen liitetään suunnitelma, miten terveyttä ja hyvinvointia seuraavina neljänä vuonna edistetään.

Työpiste Laineella on liikuntatoimistossa, missä hän hoitaa myös viestintää. Liikuntapuolella on meneillään erilaisia kehittämishankkeita, joita hän on koordinoimassa ja kokoamassa. Uusimpana on liikuntaneuvonnan hanke, johon on saatu tukea aluehallintovirastolta.

– Hankkeen valmistelut ovat käynnissä, ja yhteistyökumppaneita on jo paljon. Vastaanotto on ollut erittäin positiivinen. Tuntuu, että aihe kiinnostaa, mikä ei ole mikään ihme, sillä kyseessä on positiivinen palvelu, joka ei keskity pahoinvoinnin hoitamiseen, vaan hyvinvoinnin lisäämiseen. Sitä kautta saadaan ihmisille tietoa liikunnan mahdollisuuksista, hän kertoo.

Kunnassa on harkinnassa myös hyvinvointikyselyn tekeminen asukkaille, jotta vanhemmistakin ihmisistä saataisiin entistä enemmän tietoa.

Työyhteisössä paljon osaamista

Hyvinvointikoordinaattorin työssä Lainetta innostaa erityisesti faktojen kokoaminen ja tutkiminen.

– Tykkään tiedon möyhimisestä ja sieltä olennaisten asioiden löytämisestä. Meillä on tiivis työyhteisö, jossa on paljon osaamista. Heikki (Konsala) on järjestö-, yhdistys- ja osallisuusspesialisti, Jaana (Saari) on varsinainen kunnan palveluiden tietopankki, ja Atte (Peltola) ja Jari (Salmela) tuntevat Hattulan ja seudun ja ihmiset tosi hyvin, mikä helpottaa minuakin kontaktien löytämisessä.

Omasta hyvinvoinnistaan Laine kertoo pitävänsä huolta tekemällä asioita, jotka tuntuvat mukavilta.

– Liikunnasta tulee hyvä olo, siitä nautin. Minulla ei ole oikeastaan mitään yksittäistä lajia, jota harrastaisin, vaan tykkään kokeilla kaikkea, testata uusia juttuja fiilispohjalta ja hakea sitä kautta uusia elämyksiä ja kokemuksia. Ne lisäävät hyvinvointia. Tykkään myös käydä teatterissa ja erialaisissa esityksissä, katsoa telkkaria ja neuloa samalla. Kuuntelen omaa oloani, mitä milloinkin jaksan.