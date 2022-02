Minun kaupunkini: Ida Stenvallin mielestä Hämeenlinnassa kaikki on sopivasti lähellä – "Yhteishenkeä voi lisätä pienillä teoilla"

Kohta 18-vuotias Kaurialan lukion opiskelija Ida Stenvall valittiin vastikään Hämeenlinnan nuorisovaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi.

Stenvall on ollut toiminnassa mukana jo vuodesta 2017, ensin perusjäsenenä, sitten hallituksen toisena varapuheenjohtajana.

– Olen nähnyt sekä itseni että nuorisovaltuuston kehittyvän, hän sanoo.

Harrastaminen on helppoa

Stenvallin mielestä Hämeenlinnassa kaikki on sopivan lähellä.

– Kouluverkko on hyvä. Täällä on hyvät ala- ja yläkoulut sekä toinen aste. Myllymäen koulu on minulle erityisen merkittävä. Se on aivan mahtava, pieni lähikoulu, jossa kaikki tuntevat toisensa, hän kehuu koulun yhteisöllisyyttä.

Harrastaminen on helppoa, kun etäisyydet ovat lyhyet.

– Harrastan tosi paljon musiikkia, käyn kuorossa, laulan ja soitan bändissä, sekä käyn partiota. Täällä on loistavat harrastusmahdollisuudet ja kaikki on lähellä, myös luonto. On hienoa, kun kotikulmillani metsä on kävelymatkan päässä, mutta myös kaupungin keskustaan voi mennä vaikka kävellen.

Hämeensaari nuorten suosikkipaikka

Vapaa-ajan mahdollisuuksia riittää.

– Täällä voi harrastaa vaikka mitä, musiikkia, urheilua, mitä vaan, ja myös koulut tarjoavat iltapäivätoimintaa.

Hämeensaaresta on muodostunut nuorille tärkeä vapaa-ajanviettopaikka.

– Siellä on koriskentät ja ulkoliikuntavälineet. Kesäisin hengailemme siellä tosi paljon. Kaupunkiveneet, joita löytyy Hämeensaaren lisäksi ainakin Aulangolta, Alajärveltä sekä Solvikin rannasta Katumalta, ovat myös kovassa käytössä.

Nummen Eränkävijöihin kuuluvalle Stenvallille Evon isot partioleirit ovat olleet mieleenpainuvia kokemuksia ja toiveissa on, että tämän kesän suurleiri toteutuisi.

– Minulle luonto on tosi tärkeä ja Evo on minulle yksi rakkaimmista paikoista.

Nuorilla hyvät mahdollisuudet vaikuttaa

Nuorisovaltuuston paristakymmenestä jäsenestä valitaan joka vuosi edustajat kaupunginvaltuustoon sekä kolmeen eri lautakuntaan.

Tänä vuonna Stenvall on toinen kaupunginvaltuuston nuorisoedustajista.

Nuorisovaltuusto voi tehdä aloitteita siinä missä tavalliset valtuustoryhmätkin.

– Kun kaupunginvaltuustossa pitää puheen, kaikki todella kuuntelevat, mitä sanot. Suora aloiteoikeus vielä vahvistaa kaupungin lapsi- ja nuorisoystävällinen kunta -statusta. Mielestäni 12–18-vuotiaiden nuorten vaikutusmahdollisuudet ovat kaupungissa hyvät, Stenvall kiittelee.

Huomiota nuorten mielenterveyspalveluihin

Valtuuston kokoukset antavat näköalapaikan päivän puheenaiheisiin.

– Monesti puhutaan, mitä halutaan kehittää, ja sitten keskustellaan parkkipaikoista. Mielestäni kaupunkia voidaan kehittää ihan pienilläkin teoilla – avaamalla ovi kaverille, kiittämällä keittäjiä ruoasta – ne ovat pieniä tekoja, mutta niillä voidaan lisätä yhteishenkeä ihan hirveästi.

Stenvall toivoo, että jatkossa valtuustossa kiinnitettäisiin huomiota nuorten kouluterveyden – sekä psykoterapiapalveluihin.

– Mielenterveyden palvelut ovat nuorille, varsinkin tänä korona-aikana, tosi kriittisessä asemassa.

Miten mainostaisit Hämeenlinnaa?

– Hämeenlinnassa on hyvä yhteishenki sekä fiilis ja täällä kaikki peruspalvelut ovat lähellä. Mielestäni tämä on kaikin puolin tosi kiva kaupunki.

Ida Stenvall Täyttää kohta 18. Asuu Kankaantakana. Lähtöisin Jyväskylästä, asunut Hämeenlinnassa alle kouluikäisestä lähtien. Käy toista vuotta Kaurialan lukiota. Valittiin tänä vuonna 2022 Hämeenlinnan nuorisovaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi. Stenvall on ollut mukana NuVan toiminnassa vuodesta 2017, ensin perusjäsenenä, sitten nuorisovaltuuston toisena varapuheenjohtajana. Harrastaa musiikkia Sibelius-opistossa, partiota Nummen Eränkävijöissä. “Olen ollut Ismo Savimäen Aurora-kuorossa jo useamman vuoden ja laulan sekä soitan bändissä kitaraa.”

Minun kaupunkini -juttusarjassa ovat aiemmin ilmestyneet:

Minun kaupunkini: Hämeenlinna on luontoharrastajalle täydellinen paikka – Mauri Lahti kasvoi lamellitalossa Irwinin naapurina ja päätyi rehtoriksi Kankaantaan kouluun

Minun kaupunkini: Taksiyrittäjä Heikki Sauri nauttii työstään liikenteen lepokodissa, jossa on kaikkea mitä ihminen tarvitsee