"Ihmisiä pelottaa tulla tapahtumiin, vaikka Verkatehtaan katsomossa on paremmassa turvassa kuin marketin jonossa", Janne Auvinen harmittelee

Tapahtumateollisuus on elänyt koronan kurimuksessa kahdeksan kuukautta, eikä tulevaisuudesta tiedä kukaan.

Viime marraskuussa Verkatehtaan toimitusjohtajana aloittanut Janne Auvinen joutui lyömään jarrut kiinni juuri päästyään vauhtiin.

– Hyppäsin suoraan syvään päähän. Sellainen rauhallinen orientoitumisjakso jäi minulta kokematta ja hitaan kehittämisen sijasta pääsin harjoittelemaan kriisijohtamista, hän sanoo.

Tukea työporukalta

Verkatehdas lomautti keväällä kaksi kolmannesta työtekijöistä kolmeksi kuukaudeksi ja lokakuun alusta lomautettiin taas valtaosa 90 päivän ajaksi. Suurin osa nyt lomautetuista työskentelee osapäiväisesti tai vuoroviikoin.

– Luojan kiitos meillä on talossa huippuporukka, jolta on tullut kaikki mahdollinen tuki. Yhdessä tätä kriisiä on puitu, Auvinen kiittelee.

Tulevaisuus avoinna

Auvinen ei usko, että tapahtumateollisuus palaa koskaan täysin entiselleen. Jatkossa Verkatehtaan kokonaisuutta on mietittävä täysin uudelta pohjalta.

– Olemme nyt puolittaneet henkilöstökulut vuoden loppuun. Ongelmana ovat erilaiset rajoitteet ja tekemisen tavat, joiden aikatauluja on mahdoton ennustaa. Meillä on tietyt säästövelvoitteet ja maksuvalmiutta pitää löytyä. Loppuvuonna tilannetta on katsottava uudelleen, mutta ainakaan vielä ei ole ketään irtisanottu.

Ei mitään koronalinkoja

Teatteriesityksiä ja konsertteja järjestetään rajoitusten puitteissa. Medioissa kirjoitetaan ihmisten suuresta kulttuurinnälästä, mutta Auvinen ei ole sellaista havainnut. Esimerkiksi konserttilipuja varataan vain murto-osa tavanomaisesta.

– Minun kokemukseni on, että ihmisiä pelottaa tulla tapahtumiin. Niistä on luotu vaarallinen mielikuva koronalinkoina ja teleobjektiivilla otetut kuvat kesäfestareiden kansanjoukoista antavat täysin väärän kuvan koko alasta, Auvinen harmittelee.

Hän muistuttaa, että ammattilaisten järjestämä tapahtuma on täysin eri asia kuin joku sukujuhla, jossa virvokkeiden jälkeen turvavälit unohtuvat.

– Meidän katsomossamme on ihminen paremmassa turvassa kuin marketin jonossa.

Valtava työllistäjä

Auvinen oli torstaina Tapahtumateollisuus ry:n toimialaseminaarissa Helsingissä. Hän on yhdistyksen hallituksessa varajäsenenä.

– Siitä voi olla tyytyväinen, että saimme kattojärjestön aikaan, sillä tätä teollisuudenhaaraa ei ole Suomessa aikaisemmin edes tunnistettu. Tämän yhteisen sateenvarjon alla on urheilua, kulttuuria, taidetta ja hengellisiä tapahtumia. Puhutaan valtavasta työllistäjästä, eikä vain muutamasta hipistä baarin nurkassa.

Tappavat rajoitukset

Seminaarissa esille tulleet luvut ovat karuja. Suurin osa alan toimijoista arvioi liikevaihtonsa putoavan tänä vuonna puoleen edellisestä. Jopa 62 prosenttia yrityksistä uskoo pysyvänsä pystyssä enää puoli vuotta ja pienet firmat ehkä 1-2 kuukautta.

– Rajoitukset ovat tappamassa koko tätä alaa. On välttämätöntä, että täysiin katsomokapasiteetteihin päästään mahdollisimman pian. On vain haettava keinoja, joilla se voidaan tehdä turvallisesti.

Suunnitelmat uusiksi

Korona pani jäihin myös Verkatehtaan lisärakennuksen tekemisen pitkäksi aikaa.

– Lisärakennus ei tule koskaan toteutumaan siinä muodossa, mitä suunniteltiin. Jos se tehdään joskus, se on mietittävä alusta asti uudelleen. Lisätilan tarve on konkreettinen, mutta pikemminkin neliöissä kuin kuutioissa. Emme tarvitse isoa tapahtumahallia, vaan esimerkiksi näyttely- ja ruokailutiloja, Auvinen pohtii.

Tuotantoyhtiö ihastui

Synkkään syksyyn kuuluu myös onneksi hyviä uutisia. Talent Suomi -ohjelman tv-kuvaukset sujuivat Verkatehtaalla erinomaisesti ja jatkoa seuraa.

Esiintymiskokeet nauhoitettiin syyskuussa ja live-jaksot kuvataan maalis-huhtikuussa.

– Ensi vuodestakin on sovittu, joten voi sanoa, että Talent parkkeerasi pysyvästi Verkatehtaalle, Auvinen paljastaa.

– Tuotantoyhtiö ihastui täydellisesti taloon. En ole varmaan koskaan elämässäni saanut niin hyvää palautetta.