Iittala juhlii tänä vuonna isosti – Merkkivuovuoden kunniaksi kylässä tapahtuu monenlaista uutta

Luvassa on muun muassa näyttelyitä ja musiikkia. Lisää ohjelmaa on vielä tulossa.

Tämä vuosi on yhtä juhlaa Iittala Villagessa. Pyöreitä kymmeniä täyttävät lasitehdas, kirkko, Desingmuseo, i-Valo ja Kultasuklaa. Vanhin niistä on lasitehdas, jolla on ikää 140 vuotta.

Juhlavuoden kunniaksi kylässä tapahtuu monenlaista uutta. Liikenneympyrään rakennetaan parhaillaan pohjaa monumentille, josta tulee uusi maamerkki. Syyskuussa julkaistavan teoksen toteuttaa Iittalan lasitehdas.

Hämeenlinnan Skate ry on rakentamassa Iittalaan skeittipuiston yhteistyössä paikallisten yhdistysten, yritysten, kaupungin ja muiden kumppanien kanssa. Valot parkille lahjoittaa i-valo.

Näyttelyitä ja musiikkia

Toukokuussa Designmuseo Iittalaan avautuu Suomen lasimuseon näyttely Suomen lasitaiteen ikonit ja niiden tekijät. Naivistit Iittalassa -säätiön talvinäyttelyyn pääsee pienissä, maksimissaan kahdeksan hengen ryhmissä tavallisten aukioloaikojen lisäksi. Toukokuussa avautuvan kesänäyttelyn kuratoi Veikko Halmetoja.

Kesällä Iittalan musiikkijuhlilla voi nauttia muun muassa Bizet’n Carmenin ja Wilhelm Stenhammarin sävelistä. Minicarmen on Juhani Koiviston käsikirjoittama, ohjaama ja sovittama versio Carmenista koko perheelle.

Kalvolan kirkon 100-vuotisjuhlaa vietetään syyskuussa. Juhlaa kunnioittaa läsnäolollaan Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo.

Ohjelma täydentyy edelleen

Juhlavuodessa ovat mukana kaikki Lasimäen toimijat ja pitäjän yrittäjät.

– Ohjelmaa täydennetään kaiken aikaa, kannattaa siis seurata Iittala Villagea somessa. Julkaisemme pian juhlavuoden oman sivun osoitteessa iittalavillage.fi, jonne koko kattaus täydentyy, kehittäjä Pia Niemikotka Linnan Kehityksestä kertoo.

Niemikotkan mukaan Iittalassa voi vierailla turvallisesti. Kohteet sijaitsevat pienen kävelymatkan päässä toisistaan ja sisätiloissa riittää avaruutta. Junalla kylään tultaessa taiteen pariin pääsee heti asemalla, mistä on pieni kävelymatka Lasimäelle.