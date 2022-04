Iittalalainen Janina Talus tubettaa erityisäidin arjesta – Hän haluaa antaa videoillaan vertaistukea muille vastaavassa tilanteessa oleville

Janina Talus, 22, julkaisee Youtubessa videoita nimellä Jansku Bansku.

Videoilla iittalalainen kertoo avoimesti ja koskettavasti elämästään, parisuhteesta, tunteistaan, perheestään ja arjen tapahtumista. Hän ei arastele puhua vaikeistakaan aiheista, kuten läheisen kuolemasta.

Klipeissä vilahtelee välillä myös kolmevuotias tytär Lumi Talus.

“Somekanavani käsittelee erityisäidin elämää. Olen lievästi kehitysvammainen ja ADD-häiriöinen äiti”, Janina Talus kertoo viime vuoden huhtikuussa julkaistulla videollaan.

Kanava on saanut jo lähes 2500 seuraajaa.

– Minua on kiitelty avoimuudestani. Haluan videoillani antaa vertaistukea muille erityisäideille, nuori nainen kertoo.

“Kuvaan tavallista elämänmenoa”

Janina Talus aloitti tubettamisen 15-vuotiaana papalta saadulla kypäräkameralla. Nykyisin hän tekee kaikki videot puhelimella.

Alkuvuosina seuraajia oli 300–400.

– Kun tulin raskaaksi, tilaajamäärä räjähti.

Sisältö syntyy usein spontaanisti ilman sen kummempaa ennakkosuunnittelua.

– Kuvaan tavallista elämänmenoa. Saatan kuvata itseäni vaikka vastaheränneenä.

Videoiden tekeminen tärkeä juttu

Janina Taluksen äiti, iittalalainen yrittäjä Anu Talus kertoo, ettei hän aluksi ymmärtänyt, kuinka tärkeästä asiasta oli kysymys.

Äiti myös muistutti tytärtään, ettei ihan kaikkea kannata kertoa.

– Nykyisin luotan, että videoiden sisältö on ok, mutta alkuun minulla oli hirveä stressi, kun Janina on niin luottavainen, Anu Talus kertoo.

Äidin huolelle oli syynsä.

– Janina oli aina ollut pari vuotta ikäisiään kehityksestä jäljessä. Lääkärit pitivät sitä kehitysviivästymänä ja sanoivat, että “hän on aivan normaali nuori”.

Äitiyteen tukea monin tavoin

Janina Talus ilmoitti äidilleen jo 16-vuotiaana, että “hänellä on vauvakuume”. Kun hän 18 ikävuoden kynnyksellä tuli raskaaksi, oli nuoren pariskunnan lapsi suunniteltu ja toivottu.

Tässä vaiheessa tyttärellä ei vielä ollut diagnoosia, mutta äidille oli selvää, ettei tämä selviäisi yksin. Lapsen isä ei kyennyt huoltajaksi, vaikka hän muutoin kuuluukin pienokaisensa elämään.

– Päätimme itse perheenä tehdä sosiaalipäivystykseen lastensuojeluilmoituksen, jotta Janina saisi tarvitsemaansa apua, Anu Talus kertoo.

Aluksi Janina Talus asui ensikodissa, mutta hän kaipasi enemmän tukea vauva-arkeen.

Perhe teki ratkaisun, että nuori äiti muuttaisi pienokaisensa kanssa kodin pihamökkiin – samaan, jossa Anu Talus oli itsekin nuoruudessaan asunut.

– Minä ja mieheni Aki Talus olemme myös lapsenlapsemme oheishuoltajia. Olemme läheinen perhe ja paljon yhdessä, Anu Talus kertoo.

Diagnoosi vasta aikuisiässä

Vauva-arki toi tyttären haasteet esiin. Äiti oli huolissaan. Tytär huolehti lapsestaan, mutta hänen voimansa eivät aina riittäneet itsestä huolehtimiseen.

– Janinan vamma ei näy missään muualla kuin kotona, täydellisenä toiminnanohjauksen puutteena. Pyykinpesu ja siivous unohtuivat, Anu Talus kertoo.

Äiti päätti viedä tyttärensä neurologille vielä kerran. Viimein, 20-vuotiaana, tyttären diagnoosiksi varmistui lievä kehitysvamma, todennäköisesti synnytyksenaikaisesta hapenpuutteesta johtuva, sekä ADD.

Diagnoosin saaminen oli perheelle helpotus, sillä tytär pääsi avun piiriin.

– Vaikka Janina tarvitsee tukea, hän on aina ollut loistava äiti, Anu Talus muistuttaa.

Koko perheen tuki takana

Tyttären tubettamisella on koko perheen tuki.

– Olen diagnoosin ja lapsen saamisen myötä oppinut rajaamaan asioita, mutta haluan silti antaa katsojille kaiken, jotta samassa tilanteessa olevat saisivat vertaistukea, Janina Talus kertoo.

Hän on saamassa pian merkonomiopintonsa valmiiksi. Ajatuksena on, että hän jatkaa perheyrityksessä verkkokaupan puolella.

Anu Talus tuumaa, että alkushokista huolimatta asiat eivät olisi voineet mennä paremmin.

– Meillä on vähän erilainen perhe. Rakkautta riittää ja homma toimii. Nyt en vaihtaisi päivääkään pois.