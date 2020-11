Iittalalainen Tero Nyqvist toivoo kunnon lumitalvea – "Kun on hyvä kone hommattuna, ettei tarvitse sitä koristeena pitää"

Yksin yrittävä Tero Nyqvist teki ison investoinnin ja hankki mönkijän tilalle traktorin. Nyt hän pystyy entistä paremmin tekemään tilauksesta lumi- ja muita pihatöitä.

– Traktorissa on tavallinen kauha, hiekoitinkauha ja trukkipiikit, joilla pystyy nostamaan tuhat kiloa tavaraa. Myös mökkitalkkarin hommat hoituvat edelleen. Tällä hetkellä ajankohtaisia ovat talojen ja mökkien vesikourujen puhdistukset, hän kertoo.

Muutaman kiinteistön kanssa Nyqvistillä on sopimus, mutta vielä useampia hän toivoo saavansa hoidettavakseen.

– Alueeni on Iittalan lisäksi Hattula ja kantakaupunki. Traktorilla voin ajaa kaupunkiinkin, se vain kestää vähän kauemmin kuin autolla, hän naurahtaa.

Ulkotöistä elantonsa saava mies odottaa ja toivoo paljon lunta tulevaksi talveksi.

– Tulisi vaan oikein kunnolla, kun on hyvä kone hommattuna, ettei tarvitse sitä koristeena pitää.

Kesällä Nyqvist vuokraa tarvittaessa traktoriaan muillekin, ja miksei jo nyt syksylläkin, jos joku tarvitsee konevoimaa vaikka rakennustyömaalla.

Uusi aluevaltaus

Uutena bisneksenä Nyqvist on ruvennut tekemään ja myymään polttopuita. Hän ahkeroi koivu- ja sekaklapeja itse ja kuljettaa niitä peräkärryllä tilaajille kotiin.

– Kärryyn mahtuu kolme tai neljä mottia, kun sen hyvin pakkaa. Tuntuu, että tällä hetkellä puille on kysyntää, ja varastossani on niitä vielä jonkin verran. Tarkoituksena on tehdä niitä ensi vuodeksi vielä enemmän myytäväksi.