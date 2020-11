Iittalassa pidetään iltamat hyvillä mielin ja turvallisesti – Kylätalossa opitaan äänenkäyttöä ja maistellaan vegeruokia

Jo tutuksi tulleet iltamat pidetään Kylätalossa koronasta huolimatta – hyvällä mielellä ja turvallisesti mutta entistä pienemmällä porukalla. Saman illan päivänä tarjolla on puheen työpaja ja vegeillallinen.

Pienimuotoisesti ja intiimisti

Iltamat Iittalassa sai aiemmin 8 500 euroa audiovisuaalista kulttuuria edistävän Avekin Crema-tukea kahteen teemapäivään, joista ensimmäinen pidettiin viime talvena. Järjestelyissä on ollut mukana useamman eri alan yrittäjiä.

– Päätimme pitää toisen päivän nyt marraskuussa, koska meille kaikille eri tekijöille siitä on hyötyä ja saamme hyviä kokemuksia. Jos haluaa lipun tapahtumaan, kannattaa olla nopea, koska nyt on rajoituksia osallistujamäärissä, yrittäjä ja muusikko Outi Vinkki sanoo.

Itse iltamia on järjestetty Iittalassa jo useamman kerran. Ne on haluttu pitää pienimuotoisina, intiimeinä ja akustisina tilaisuuksina. Markkinointibudjetti on tapahtumissa usein pieni, eikä äänentoistoa ole haluttu käyttää. Vinkki soittaa muun muassa pianoa ja fagottia ja on yksi esiintyjistä.

Äänenkäyttöä ja maistelua

Teemapäivän aloittaa kello 13 Puheen Flow -työpaja. Se on suunnattu ihmisille, jotka joutuvat käyttämään paljon ääntään. Pajan vetää äänenkäytön ja esiintymisen valmentaja, laulupedagogi ja vokologi Liisi Pettersson.

– Jos työssä tai harrastuksissa ääni väsyy tai käheytyy, jos pitää vaikuttaa äänellä, opettaa tai myydä, Liisi auttaa käyttämään ääntä oikein. Lippuja sinne on vielä saatavilla. Itsekin odotan kurssia mielenkiinnolla, Vinkki kertoo.

Kello 18 alkaa illallinen, jossa maistellaan Mariia Ruusunlahden valmistamia vegaanisia ruokia.

– Jos tykkää vegaanisesta ruoasta tai haluaa kokeilla ja inspiroitua, Mariia Ruusunlahti osaa tehdä ihania, värikkäitä, maukkaita ja monipuolisia ruokia. Jos vähänkin tekee mieli kokeilla vegaanista ruoanlaittoa, mutta ei tiedä mistä aloittaisi, kannattaa tulla maistamaan ja juttelemaan Mariian kanssa, Vinkki kannustaa.

Teemapäivä päättyy kello 20 alkavaan konserttiin Balladin kaikuja – Ideas from Storytelling Music and Traditional Ballads.

Teemapäivä ja iltamat pe 27.11. Kylätalossa, Hollaajantie 3, Iittala.Lisää tietoa työpajoista, illallisista ja musiikki-iltamista löytyy iltamatiittalassa.fi-sivuilta.