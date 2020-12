Iittalan musiikkijuhlien soivan joulutervehdyksen voi lähettää lahjaksi ystävälle

Iittalan musiikin kesä ry oli suunnitellut viime keskiviikolle joulukonserttia, jonka tarkoitus oli tuoda väkeä yhteen jouluisen musiikin pariin ja kerätä varoja yhdistyksen toimintaan.

Marraskuun lopulla sairaanhoitopiiri kuitenkin kielsi kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet, joten konsertin järjestäminen osoittautui kannattamattomaksi, yhdistys kertoo tiedotteessaan.

Nopealla aikataululla toteutettiin Jouluinen Lyhytkonsertti-tervehdys yhteistyössä Iittala Villagen kanssa.

Tilaus sähköpostilla

Tervehdyksellä voi ilahduttaa läheisiään, ystäviään tai vaikka naapureitaan. Sen hinta on 10 euroa per saaja ja tilinumero on FI83 5680 0020 3979 78, Iittalan musiikin kesä ry.

Tervehdyksen voi tilata suorittamalla maksun ja lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@iittalanmusiikinkesa.fi. Mukaan tiedot maksajasta sekä saajan tai saajien sähköposteista. Tervehdys lähetetään, kun yhdistys on saanut maksun tililleen.

Tilaaja saa myös kopion tervehdyksestä omaan sähköpostiinsa.

Kuulaa ja Hannikaista

Lyhytkonsertissa voi kuunnella ja katsella pianotaiteilija Tuomas Nikkasen ja sopraano Riitta Muikku-Piiraisen musisointia Toivo Kuulan ja Ilmari Hannikaisen säveliin.

Konsertin kesto on 15 minuuttia. Nauhoitus on tehty 3.12. Iittalan yhtenäiskoulun salissa. Kuvauksesta ja editoinnista vastasi Tapani Helin.

Iittalan musiikin kesä ry on vuonna 2016 perustettu hämeenlinnalainen yhdistys. Sen tarkoitus on Kanta-Hämeen kulttuurielämän elävöittäminen ja edistäminen.

Tervehdyksen tuotto käytetään yhdistyksen toiminnan hyväksi.