Kaupunkiuutisilla on tärkeä paikka Iivo Rytkösen elämässä – Osastoista yksi on ylitse muiden – "Sen avulla pääsee syvemmälle kantahämäläisyyteen"

Mitä yhteistä on hattulalaisella Iivo Rytkösellä ja Hämeenlinnan Kaupunkiuutisilla?

Juhlalehteä selaavan ei liene vaikea arvata vastausta.

Aivan, kummallakin on takanaan 45-vuotinen taival.

Rytkönen on aktiivinen Kaupunkiuutisten lukija ja hänen mielestään mainosrahoitteiselle paikallislehdelle löytyy oma tärkeä paikkansa.

– Se täyttää tietyn aukon paikallisesta tiedonkulusta. Lehdessä kerrotaan sellaisia asioita, jotka eivät ole välttämättä uutisia muissa medioissa. Mainoksissa on se hyvä puoli, että ne tuovat paikallista elinkeinoelämää esille, hän sanoo.

Rytkönen on esiintynyt Kaupunkiuutisten sivuilla aiemminkin: Hänen 1-vuotiskuvansa julkaistiin lehdessä vuoden 1977 huhtikuussa. Tuo lehti on hänellä vielä tallessa.

Rytkösen ja ”Kuutisten” tiet ovat elämän varrella eronneet parikin kertaa.

Vuonna 1996 Rytkönen muutti opiskelemaan Turkuun, jossa tutun paikallislehden lukutarpeen korvasi Turkulainen.

Vuonna 2005 hän palasi takaisin Hämeenlinnaan, kunnes vuonna 2010 Rytkönen muutti perheineen Saksan Baijeriin.

Hän toimi generaattoritehtaalla ostajana, kunnes siirtyi vuonna 2013 Berliinin lähelle ilmailuteollisuuden palvelukseen Rolls-Roycelle.

– Lapseni ja vaimoni jäivät Baijeriin, ja aikaa myöten meille tuli ero.

Yhdeksän vuoden jälkeen Rytkönen halusi palata Suomeen, mikä olikin mahdollista vuoden 2020 alussa, kun hän sai työpaikan Patrialta tuotetuki-insinöörinä.

Nyt Rytkönen asuu vanhempiensa vanhassa kotitalossa Tyrvännössä.

Rytkönen kertoo uutisten lisäksi silmäilevänsä lehdestä syntyneet ja kuolleet, joista voi ”saada vihiä onko tuttavien tai tutun tuttujen elämässä tapahtunut muutoksia. ”

Lauantairutiiniin kuuluu ristikon täyttäminen ja rentoutuminen teekupin äärellä.

– Yleisön osasto (nykyisin Mielipidepalsta) on tietysti ikisuosikki. Sen avulla pääsee syvemmälle kantahämäläisyyteen. Kirjoituksia on viihdyttävä lukea, Rytkönen nauraa.

Lukijoiden kirjoituksia on heidän perheessä arvostettu jo kahdessa sukupolvessa. Rytkösen äidillä oli tapana ottaa talteen niistä parhaimmat. Yhden näistä ”klassikoista” hän löysi käydessään läpi vanhempiensa jäämistöä.

Tuossa tekstissä kirjoittaja on hermostunut kerrostalonaapurinsa toiminnasta.

– Hän on täysin normaalista elämästä kirjoittanut, ikään kuin naapurin toiminnassa olisi ollut jotain poikkeavaa, Rytkönen nauraa.

Rytkönen on viihtynyt hyvin Suomessa ja Tyrvännössä. Mies toivoo, että hänen lapsensa innostuisivat käymään suomalaisen lukion.

Rytkösen vanhat koulu- ja lukiokaverit ovat hajaantuneet maailmalle. Joihinkin heistä hän on pitänyt yhteyttä vuosien aikana Facebookin kautta.

– Naapurusto tässä on tietenkin tuttua, heihin on tullut pidettyä yhteyttä. Tyrvännön niemen asiat tiedän jotenkuten.

Miehen tarkoituksena oli muuton jälkeen kierrellä katselemassa vanhan kotiseutunsa paikkoja, mutta koronan takia se ei ole vielä toteutunut. Onneksi, kaupunkiuutiset toimii hänelle ”jonkinlaisena tiedon henkireikänä alueelta.”

Lehden peruskonsepti on Rytkösen mukaan säilynyt melko samanlaisena, ja ollut toimiva kaikki nämä vuosikymmenet.

– Asioita on käsitelty Hämeenlinnan talousalueelta monipuolisesti.

Rytkönen toivoo edelleen uutisointia ihmisiä lähellä olevista aiheista.

– On mukava lukea, jos joku on avannut kioskin 20 vuotta sitten ja tarjoaa nyt pullakahvit.

Myös ikävistä negatiivisistakin asioista pitää kertoa ja lehdessä voi ”ampua kovillakin.”

– Toivon lehdelle hyvää jatkoa. Ainahan voi kehittyä, mutta en lähtisi peruskonseptia kovasti muuttamaan.

Mielipidepalstaa ei hänen mielestään saa missään nimessä poistaa.

Juttu omasta elämästä

Jos elämästäsi tehtäisiin juttu Kaupunkiuutisiin jostain muusta syystä kuin tämä juhlavuoteen liittyvä haastattelu, niin mistä sen voisi mahdollisesti tehdä?

– Ehkä tästä asumisestani täällä Tyrvännön vanhassa pappilassa. Tämä on rakennettu vuonna 1927 ja se on melko lailla alkuperäisessä kunnossa. Rakennus on täysin puulämmitteinen ja lämmönlähteinä ovat kaakeliuunit.

Tuossahan voisi olla hyvä juttuidea?

– Olette aiemmin kirjoittaneet jutun isästäni, joka asui täällä. Hänellä oli lampaita. Nyt täällä ei ole lampaita. Minun kanssani asuu kolme kissaa ja naisystävä.

– Yhden kissoista toin Saksasta. Günther on paljastassuinen saksalainen. Ilmeisesti jotkut rakentajat olivat ottaneet sen työpaikkamme tehdasalueelle torjumaan jyrsijöitä. Günther saalisti alueen villikaneja.

– Sillä oli niin hyvät näytöt, että päätin tarjota sille kodin. Günther matkasi mukanani Suomeen ja on kotiutunut hyvin. Tyrvännössä se saalistaa peruspeltomyyrää ja isompaa vesimyyrää.