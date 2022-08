Iltapuvut saivat odottaa, kun Panu Villanen johdatti missifinalistit Hämeenlinnassa hankajalkaisten äärelle – Myös Jaana Villasella on iso rooli Miss Suomi -kisoissa

Miss Suomi -finalistit vierailivat keskiviikkona ja torstaina Hämeenlinnassa. Kahden päivän aikana he pääsivät muun muassa keräämään ja tutkimaan planktonia sekä istuttam aan puuntaimia.

Verkatehtaan rannassa käy iloinen vilinä, kun kymmenen kaunista naista heiluu vesirajassa pienten haavien kanssa. Biologian opettaja, luontoasiantuntija Panu Villanen kehottaa kauhomaan planktonia veden pinnasta, ei pohjasta.

On keskiviikko, ja m eneillään on Miss Suomi -kiertueen toinen päivä, jonka teemana on luonto ja ympäristö. Finalistit keräävät Vanajavedestä planktonia Panu Villasen johdolla.

Ensimmäisenä haavinsa täyttävät Oona Komi ja Petra Hämäläinen.

– Tämä on hauskaa! Olen tehnyt samanlaista ennenkin, sillä opiskelen parhaillaan luokanopettajaksi. Ympäristökasvatus on nykyään tärkeä osa opetusta, savonlinnalainen Hämäläinen kertoo.

Jokioisten maaseudulla varttunut Komi toteaa, että luonnonläheisyys on hänelle tärkeä arvo.

– Meistä kukaan ei olisi täällä ilman luontoa. On mielenkiintoista päästä tutkimaan sitä näin läheltä ja avartaa tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta.

Finalistien joukossa on myös tamperelainen Iida Hynnilä, jonka hämeenlinnalaiset muistavat Miss Hämeenlinna 2019 -kilpailun voittajana.

26-vuotias sosiaalipsykologi kertoo kehittyneensä kolmessa vuodessa paljon.

– Olen tehnyt paljon ajatustyötä itsetuntemukseni kanssa ja olen oppinut löytämään omia vahvuuksiani. Se on hyvin tärkeää misseyden perustaitojen kuten kävelemisen, poseerauksen ja esiintymisen ohella, Hynnilä sanoo.

Miss Hämeenlinna -vuotenaan hän oli mukana muun muassa Lasten missi -päivässä, Kissakoti Kattilassa sekä 4H-kerhon vapaaehtoistyössä.

– Missiurani alkoi siitä, ja nyt tavoittelen tosissani pääsyä Miss Suomi -kisan voittajakolmikkoon. Se on vaatinut aikaa ja energiaa, joten olisi hienoa olla osa tätä organisaatiota koko seuraavan vuoden, Hynnilä pohtii.

Kaikki finalistit ovat sisäistäneet hyvin tämän päivän Miss Suomi -kilpailun arvot. Kilpailijoiden tulisi olla kauniisti itsevarmoja, positiivisesti ammattitaitoisia ja rehellisesti aitoja itsejään.

– Me edustamme nykypäivän naista, jolla on myös tärkeää sanottavaa kuten esimerkiksi se, että ympäristöstä täytyy pitää huolta, partiotakin harrastanut Komi kiteyttää.

Hämäläinen paljastaa puolestaan kirmanneensa veteen heti herättyään aamulla Vanajanlinnassa. Hänelle luonto on tärkeä rauhoittumispaikka.

Myös Hynnilä on alun perin kotoisin maaseudulta.

– Kasvoin Kuortaneella maalaisidyllissä ja olen tosi eläinrakas, joten arvostan ja kunnioitan luontoa, joka tarjoaa meille elämän, Hynnilä sanoo.

Panu Villanen on johdattanut joukon lyseon koulun biologian luokkaan. Missit istuvat pöytien ääreen ja alkavat pipetoida keräämäänsä planktonia mikroskooppien aluslaseille.

Pian alkaa ihastunut puheensorina, kun he tutkivat löydöksiään.

– Näiden planktereiden joukosta löytyy vesikirppuja, hankajalkaisia, rataseläimiä, raportoi Melike Karakaya oppimiaan asioita.

Hän odottaa jo innolla iltaa, jolloin finalistit pääsevät avaamaan Panu Villasen suomalaista luontoa kuvaavan taidenäyttelyn Ravinteli Vintillä. Se on osa ravintolan Suomen luonnon ja suomalaisen ruoan teemaviikkoja.

Villaset ovat tärkeä osa uutta missikulttuuria

Ei ole sattumaa, että missikiertue alkoi perinteisen laivaristeilyn jälkeen keskiviikkona juuri Hämeenlinnasta.

Kaupungilla on tätä nykyä iso merkitys kilpailussa.

Kilpailua järjestävän Finnartistit oy:n toimitusjohtaja Sunneva Sjögren kertoo, että Vanajanlinna on ollut tärkeä yhteistyökumppani jo vuosia. Torstaina siellä kuvattiin kilpailun iltapukuosuus. Lisäksi finalistit istuttivat Vanajanlinnan mailla sijaitsevaan missimetsään UPM:n lahjoittamia puuntaimia.

Kun Sunneva Sjögren kuusi vuotta sitten lähti kehittämään missikiertuetta, hän sai mukaansa kokeneen konseptoijan, hämeenlinnalaisen Jaana Villasen. Syntyi More than Beauty Academy, joka kouluttaa semifinalistit ja finalistit tulevaisuutta varten.

– Se on ihan uniikki juttu kansainvälisestikin. Emme kouluta vain esiintymistaitoja, vaan menemme syvemmälle pyrkimyksenämme vahvistaa jokaisen itsetuntoa ja itseymmärrystä. Tämän päivän julkinen maailma on niin raaka, ettei siihen voi hypätä mukaan valmistautumatta, Sjögren kertoo.

Koulutuskonseptin suunnitellut Jaana Villanen toimii More than Beauty Academyn pääkouluttajana.

Hänen puolisonsa Panu Villanen on puolestaan mukana missikiertueen luontoasiantuntijana kolmatta kertaa. Aiempina vuosina finalistit ovat tutustuneet metsän ekosysteemiin, ja tänä vuonna aiheena oli vesistö.

Villanen luennoi nuorille naisille myös maapallon keskeisistä ympäristöuhista ja siitä, kuinka niitä on mahdollista ehkäistä.

– Kerron heille sen, mitä jokaisen pitää tietää globaalista tilanteesta. Kun he saavat ruutuaikaa, on perusasiat hyvä olla kunnossa.

Villanen sparrasi esimerkiksi ympäristöasioista hyvin kiinnostunutta viime vuoden Miss Suomea Essi Unkuria ennen tämän osallistumista Miss Universum -kilpailuun.

– Hän levitti 500 miljoonan tv-katsojan edessä viitan, jossa luki Stop deforesting eli lopettakaa metsien hävittäminen. Se oli hieno teko, Panu Villanen kehuu.

Hänen mukaansa myös tämänvuotiset missifinalistit ovat aidosti kiinnostuneita luonto- ja ympäristökysymyksistä.

– Kysymyksiä tulee taukoamatta. He ovat motivoituneita ja oppimishaluisia. On selvästi tahtoa vaikuttaa.