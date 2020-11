Irma Taavelan (vas.) mielipide: Kaupunki kulkee kohti nykyajan huutolaismarkkinoita

Hämeenlinnaa on johdettu viime vuosina puheella, jossa on korostettu rakenteellisten muutoksien tärkeyttä ja sitä, ettei silloinen kulloinenkin meno ei voi jatkua.

On puhuttu milloin valinnanvapaudesta, milloin palveluiden säilymisestä, jopa laadun paranemisesta. Kun katsomme kehitystä parin valtuustokauden takaa nykyhetkeen, on täysin selvää, että kaikki on ollut suureksi osaksi vain isoa ideologista yksityistämisprojektia, jolla hyviäkään tavoitteita ei ole valitettavasti saavutettu.

Ei ole haluttu mennä taaksepäin, silti huutolaismarkkinat tuntuvat ajankohtaisemmilta kuin koskaan elinaikanani.

Julkisessa palvelutuotannossa yksityiset palvelun tuottajat eivät ole ongelma itsessään, ne muodostuvat ongelmaksi, kun palveluiden ohjattavuus heikentyy, moninkertaiset hallinnolliset kulut ja yritystoimintaan luonnollisesti kuuluvat voitot tarkoittavat lisää välillisiä kuluja, pienipalkkaisten kuntatyöntekijöiden pienenpää ja epävarmaa tilipussia, kasvavia veroja, velkaantumista, palveluiden laadusta ja määrästä tinkimistä tai vähän kaikkea tätä.

Palveluiden tuottamisen hajottaminen monelle eri toimijalle poistaa myös julkisen tuottajan mittakaava-etua.

Kaupungin taloudellinen tilanne ei ole hyvä, mutta saatavissa kuntoon pitkäjänteisellä työllä, prosessien sekä palvelukokonaisuuksien eheyttämisellä.

Tarvitaan nykyaikaista toimintojen ja ihmisten johtamista sekä selkeyttä kaikkeen tekemiseen, aina päätöksenteosta asti.

Vasemmistoryhmän muutosesityksillä ensi vuoden kaupungin talousarvioon olisi ollut mahdollista katkaista se kierre, jolla kaupunki osin omilla toimillaankin on velkaantunut sekä laittanut vuosi toisensa jälkeen tärkeimmän, eli kaupunkilaisten hyvinvoinnin on leikkauslistalle.

Kaupunkimme olemassaoloa ja sen tulevaisuutta ei pidä riskeerata.

Irma Taavela

kaupunginvaltuutettu (vas.)

Hämeenlinna