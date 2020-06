Isän kuolema sai Kimmo Miettisen kirjoittamaan kummallisen romaanin bussimatkasta Juankoskelle – Tulossa kirja Irwinistä

Sekalainen seurakunta ihmisiä hyppää HKL:n käytöstä poistettuun bussiin, joka suuntaa täynnä yllätyksiä olevalle reitille Helsingistä Juankoskelle.

Kirjavaan henkilögalleriaan kuuluvat muiden muassa epäonnistunut kirjailija, punatukkainen kleptomaani, kurdi Puotilasta, kuuro gootti ja tietenkin Asko, joka on taikuri, hullu ja mahdollisesti myös vampyyri.

Hämeenlinnalaisen Kimmo Miettisen Juankoski on humoristinen romaani, jossa on painavaakin asiaa.

– Olen kirjoittanut paljon kirjoja, jotka eivät juurikaan käy kaupaksi. Halusin hiukan korjata tilannetta ja tehdä helposti lähestyttävän sekä hauskan matka- ja maaseuturomaanin vähän Arto Paasilinnan ja Veikko Huovisen tyyliin, Miettinen kertoo.

Miettinen on syntynyt Juankoskella, jossa hänen suvullaan on vahvat juuret. Paikkakunnan suuri poika Juice Leskinen on teoksessa vain hengessä mukana. Ja kasetilla.

– Aloin kirjoittaa romaania viisi vuotta sitten, kun isäni kuoli. Hän leijuu jossain tarinan yläpuolella, vaikkei suoranaisesti kirjassa esiinnykään.

Aluksi epäilytti

Kirjailija lähetti käsikirjoituksen kaikille suomalaisille kustantajille, mutta yhdessäkään ei tärpännyt. Romaania pidettiin kummallisena.

Niinpä Miettinen lähti hankkimaan julkaisulle vetoapua Mesenaatti-joukkorahoituksen kautta.

– Idea tuli eteen pakosta ja aluksi olin epäröivällä kannalla. Sitten homma lähti pyörimään ja innostuin aivan valtavasti, Miettinen tunnustaa.

Perinteiseen tapaan romaanihankkeen tukijoille oli Mesenaatin sivustolla tarjolla itse kirjan lisäksi erilaisia vastikkeita, kuten t-paitoja ja kahvimukeja.

Oikolukua porukalla

Hiukan kieli poskessa sivulla tarjottiin myös 500 eurolla mahdollisuutta päästä roolihenkilöksi kirjaan. Miettisen yllätykseksi tilaisuuteen tarttui mikkeliläinen mies.

– Hän kirjoitti niin hyvän kuvauksen itsestään, että pystyin sen pohjalta luomaan hahmon kirjaan.

Romaanin ensimmäinen painos lähetettiin tukijoille, jotka saivat tehtäväkseen oikolukea kirjan. Mesenaateilta tuli 31 korjausehdotusta, jotka kaikki on huomioitu teoksen toisessa painoksessa.

– Porukalle tekeminen pitkästä aikaa alkoi tuntua älyttömän hienolta, eikä se tähän jää. Perustin oman Vinopino -kustantamon ja tulen jatkossakin julkaisemaan kirjoja joukkorahoituksen avulla.

Miettisen tuotanto ei ole pelkästään mesenaattien varassa. Ensi vuoden julkaisuja ovat Liken kustantama Suomipunk 1977-1981 ja Karistolla ilmestyvä, vielä nimeämätön kirja Irwin Goodmanista .

Kulttuuria kanavalla

Miettisen ja JP Koskisen seitsemän vuotta sitten perustama Kult TV julkaisi hiljattain 107. jaksonsa, jossa vieraana oli hurjasta nuoruudestaan kertova kirjailija Tapani Bagge .

YouTubesta löytyvällä kanavalla puhutaan kulttuurista laidasta laitaan ja kaikesta puhutusta tulee lopulta kulttuuria.

– Kult TV oli JP Koskisen idea, johon hän houkutteli minut mukaan. Suuri osa jaksoista on kuvattu minun kuistillani ja niissä arvioidaan kirjallisuutta, jutellaan trendeistä ja puffataan omia kirjoja, Miettinen sanoo.

Alansa pioneerit

Yhdeksän minuuttia kestävissä ohjelmissa ovat vierailleet muiden muassa Harri Nykänen , Jarkko Martikainen , Leena Lehtolainen , Virpi Hämeen-Anttila , Katariina Souri , Olli Jalonen ja Jarkko Sipilä.

Hämeenlinnalaisia on kirjallisuutta ja kulttuurikeskusteluja seuraavien piireissä pidetty jopa jonkinlaisina edelläkävijöinä.

– Jaksoja on tehty järjetön määrä ja välillä kiinnostuksemme on hiipunut, mutta aina olemme tehneet paluun. JP:n kanssa on yksinkertaisesti hauska viettää aikaa ja arvostan häntä sekä ihmisenä että taiteilijana.