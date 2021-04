Isojen puiden kaataminen Ahveniston hautausmaalta on herättänyt ihmetystä – Selvitimme, miksi maisema on paljas

Ahveniston hautausmaalta on kaadettu puita. Kappelin edustalta on hävinnyt kaksi isoa puuvanhusta ja Etelärinteen alueelta pääportin tuntumasta on kaadettu reilut toistakymmentä isoa pihtaa, mikä on muuttanut näkymän perusteellisesti.

Se on aiheuttanut sosiaalisessa mediassa ihmetystä.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän työntekijät Heikki Peltonen ja Markus Auraneva siivosivat hakkuujätteitä torstaina pääportin luona metsäkoneen jyllätessä taustalla.

– Osa kävijöistä on järkyttynyt, osa taas on sitä mieltä, että hyvä, Peltonen kertoo paikan päällä käyneiden ihmisten reaktioista.

Huonokuntoiset puut pois

Ahveniston hautausmaalta poistetaan kaikkiaan noin 160 puuta kolmessa vaiheessa tämän ja ensi vuoden aikana.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö Teija Marjamäki kertoo, että osalle hautausmaan puista on tehty kuntotutkimus jo vuonna 1999, ja viimeksi vuonna 2017, mutta puiden hoito ja uusiminen ovat jääneet tekemättä.

– Kaadettavat puut ovat lahoja ja tai huonokuntoisia. Huonokuntoiset puut voivat kaatua hautojen ja rakennusten päälle, ja pahimmassa tapauksessa ihmisten päälle.

Hänen mukaansa seurakuntayhtymälle on projektista kantautunut pelkästään positiivista palautetta.

– Puiden on pelätty kaatuvan tuulella. Osa on myös liian lähellä hautoja, jolloin muistokiviä saa koko ajan oikaista.

Aluksi pikainen siistiminen

Ensimmäisessä vaiheessa pääsiäisen tienoilla kaadettiin huonokuntoiset havu- ja lehtipuut isojen pääkäytävien varrelta sekä kappelin ympäriltä. Puiden kaadosta vastasi ulkopuolinen yritys, Erkkatec Oy.

– Urakoitsija kerää rungot ja seurakunnan työntekijät vastaavat hautausmaan siivoamisesta, Markus Auraneva selvittää.

– Me teemme nyt pikaisen siistimisen, kun täällä kuitenkin liikkuu ihmisiä ja järjestetään tilaisuuksia. Toukokuun alusta aloittavat kesätyöntekijät siivoavat sitten perusteellisemmin, Heikki Peltonen jatkaa.

Kaadettujen puiden tilalle uusia

Samalla Ahveniston hautausmaan puustoa uudistetaan. Kaadettujen puiden tilalle aiotaan istuttaa uusia puita vuoden 2023 aikana.

Näillä näkymin puuston uudistamisen pitäisi olla valmis vuoden 2023 loppuun mennessä.

– Vielä ei ole päätetty, mitä lajeja sinne istutetaan, Marjamäki kertoo.