Marko Virtanen vaihtoi tietoliikenneinsinöörin työt puusepän hommiin – Puinen formula-auton ratti syntyi puolittain aprillipilana

Rehakka-järven rannalla asuva Marko Virtanen tekee kotiverstaassaan puisia esineitä ja huonekaluja nykyisin päätyönään. Ennen sitä hän hoiti 20 vuotta tietoliikenneinsinöörin pestiä Helsingissä.

– Aikaisemminkin tein työn ohessa koko ajan puuhommia toiminimellä. Kaikki lähti oikeastaan pelipöydistä, ja niitä valmistan vieläkin sekä ruokapöytiä ja paljon muutakin, hän kertoo.

Hämeenlinnalaislähtöinen Virtanen on tuttu myös urheilupiireistä, sillä hän on harrastanut juoksua kilpailumielessä. Kymmenisen vuotta sitten hän opiskeli Espoossa huonekaluartesaaniksi ja suoritti vielä puusepän ammattitutkinnon siihen päälle.

Positiivista kädenjälkeä elämään

Rehakan rannalle Virtasen perhe muutti vuonna 2015. Kun Puista Oy puolitoista vuotta sitten perustettiin, vaimo Sanna tuli yhtiöön osakkaaksi. Marko hoitaa puupuolen, Sanna, jolla on myös oma yritys, huolehtii muista asioista.

– Kiireitä on piisannut. Välillä vähän liiankin tiuhaa on ollut, näköjään puusepälle on tarvetta täällä, he iloitsevat.

Pariskunnan tavoitteena on ennen kaikkea jättää positiivista kädenjälkeä elämään. Heidän johtoajatuksenaan on tuottaa kestävän kehityksen mukaisia puutuotteita ympäristöystävällisesti laadusta tinkimättä. He haluavat myös jossain vaiheessa työllistää osatyökykyisiä ihmisiä.

– Puukäsitöissä on sellaisia vaiheita, joita voi tehdä, vaikka ei olisi alan ammattitutkinto valmiina. Työ on myös terveellistä, kun saa tehdä käsillä. Meillä on sisäinen palo hoitaa oma osuutemme ja etsiä mahdollisuutta olla avuksi paikallisille, jotka ovat jostain syystä syrjäytyneet työelämästä, he sanovat.

Aprillipilasta tulikin tosi

Nyt Puista on sillä kynnyksellä, että pitäisi pian ottaa toiminnassa seuraava askel.

– Mietimme, miten lähdemme laajentamaan, ottamaan aputyövoimaa ja hankkimaan isompia asiakkaita. Kotiverstas alkaa käydä ahtaaksi. Etsimme keinoja, joilla uskallamme tehdä seuraavan harppauksen. Se tarkoittaisi vuokratiloja ja lisää kiinteitä kuluja, Virtaset pohtivat.

Asiakkaita Puistalla on jo ympäri eteläistä Suomea: Turun saaristossa, Porvoossa, Uudellamaalla, Lahdessa, Tampereella. Yrityksen mainoslauseessa sanotaan, että mitä puista ikinä tarvitaankaan, se valmistetaan.

– Aika laidasta laitaan ollaan tehty, mutta yritystoiminnan kannalta on järkevää ainakin jossain määrin keskittyä tiettyyn suuntaan. Eniten on viime aikoina tullut tehtyä tuotteita tammesta. Se on tavallaan hankala puu, mutta on se kivakin ja puoli ikuinen materiaali. Myös koivu on käytössä yleinen, ja männystä tehdään ikkunoita ja ovia.

Aprillipilana Facebook-sivuilla kerrottiin, että Puista ryhtyy valmistamaan puisia formuloita. Ihan täyttä juksutusta juttu ei ollut, sillä Virtanen on oikeasti jyrsinyt puusta formula-auton ratin. Se onkin erikoisin hänen valmistamistaan esineistä.

Halukkuutta yhteistyöhön

Virtaset painottavat halukkuuttaan yhteistyöhön alueen muiden alan yritysten kanssa. Jos Puista on ostanut alihankintaa, se on pyrkinyt käyttämään paikallisia yrityksiä.

– Emme ole mustasukkaisia, näemme toiset puusepänfirmat suurina mahdollisuuksina ja yhteistyökumppaneina. Uskomme, että ei tarvitse osata ja tietää itse kaikkea. Pitää tunnistaa omat heikkoudet ja vahvuudet ja etsiä lähelle ihmisiä, jotka tietävät joistain asioista meitä enemmän. Olemme itse valmiita auttamaan muita, he sanovat.