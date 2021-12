Ja taas sekoillaan rokotuksissa – Näyttää siltä, ettei esimerkiksi Hattulassa ole opittu vuodessa mitään

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee kolmatta koronarokoteannosta kaikille 18 vuotta täyttäneille, joiden toisesta annoksesta on 5–6 kuukautta aikaa.

Yleispätevästä ohjeesta huolimatta olemme valitettavasti hyvin eriarvoisessa asemassa rokotusten suhteen. Paljon riippuu siitä, satummeko asumaan Hämeenlinnassa, Janakkalassa vai peräti Hattulassa.

Seudun kuntien yhteisellä koronarokotussivustolla neuvotaan nimittäin eri kunnassa asuvia toimimaan eri tavoin.

Hämeenlinnassa kolmannen piikin saa jo 5 kuukauden kuluttua toisesta rokoteannoksesta, olipa sitten 18-vuotias tai riskiryhmäläinen.

Janakkalassa aikaväli on ilmoitettu suurpiirteisemmin, 5–6 kuukautta toisen rokotteen saamisen jälkeen.

Sen sijaan Hattulassa tavalliset alle 60-vuotiaat eivät pääse sivuston mukaan vielä lainkaan varailemaan aikoja kolmansiin rokotuksiinsa. Riskiryhmäläisiäkin ohjataan rokotukseen vasta, kun edellisestä annoksesta on kulunut vähintään puoli vuotta.

Eivätkä erot lopu suinkaan tähän.

Hattulassa ajanvaraus kolmanteen rokotukseen onnistuu ohjeiden mukaan ainoastaan soittamalla erityiseen koronarokotuksista vastaavaan ajanvarauspuhelimeen, joka on ruuhkautunut pahoin. Pahimmillaan ihmiset ovat odottaneet takaisinsoittoa useita viikkoja – turhaan.

Janakkalassa ajan voi varata sekä sähköisestä järjestelmästä tai soittamalla maanantai- tai tiistaiaamupäivisin tiettyyn rokotusnumeroon.

Sen sijaan suuressa ja mahtavassa Hämeenlinnassa piikin voi hakea näppärästi myös niin sanotuista walk in -tapahtumista, joita järjestetään joulukuussa vielä viikko ennen joulua ja sen jälkeen seuraavan kerran tammikuun lopulla.

Näihinkään walk in -rokotuksiinkaan ei silti voi marssia kuka tahansa. Ensinnäkin on oltava hämeenlinnalainen ja kakkosrokotteesta on oltava vähintään viisi kuukautta. Siis esimerkiksi heinäkuun lopussa kakkosrokotteen saanut joutuu käytännössä odottamaan vuoroaan ensi vuoden puolelle.

Menitkö sekaisin? No, ei mikään ihme. Tilanne on aivan yhtä sekava kuin ensimmäisten rokotusten alkaessa.

Näyttää siltä, ettei kunnissa ole opittu vuodessa juuri mitään. Sekoilun määrä on vakio.