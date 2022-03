Kassun Jamit käynnistää kevätkauden hyväntekeväisyyden merkeissä – Tapahtumassa kerätään apua Ukrainaan SPR:n kautta

Jamitapahtuma on kotiutunut Juliuksen Olohuoneeseen, jossa jammaillaan lauantaina 2. huhtikuuta.

Kassun Jamit käynnistyy korontauon jälkeen ensi viikon lauantaina Juliuksen Olohuoneessa hyväntekeväisyyden merkeissä.

Tapahtumassa järjestetään keräys Ukrainan hyväksi.

Jamien ydinporukka Anne Tamminen, Anssi Sipola ja Timo Seppälä sekä Juliuksen Olohuoneen ravintoloitsija Noora Vennamo ovat yhtä mieltä siitä, että tässä maailmantilanteessa jotain on tehtävä.

– Nämä ovat Hyvän tahdon Jamit, joilla kerätään apua Ukrainaan SPR:n kautta, Tamminen sanoo.

Kaikki mukana yksissä tuumin

Kun Sipola ehdotti ryhmälle Ukraina-keräystä, kaikki tarttuivat ideaan. SPR oli luonteva valinta yhteistyökumppaniksi.

– SPR on kaikille tuttu, luotettava taho ja heillä on keräyslippaita valmiina. Myös yhteistyö heidän kanssaan on sujunut hyvin, Sipola kehuu.

Hyvän tahdon Jameissa Ukrainalle voi antaa apua joko laittamalla rahaa SPR:n keräyslippaaseen tai Mobile Payn kautta.

Lisäksi Juliuksen Olohuone aikoo lahjoittaa 15 prosenttia koko päivän arvonlisäverottomasta tuotosta SPR:n kautta Ukrainaan.

– Viskaamme kortemme kekoon. Asia on sellainen, ettemme voi olla osallistumatta, Vennamo sanoo.

Tapahtuma kotiutunut keskustaan

Kassun Jameja on aikaisemmin järjestetty Taidekasarmilla, mutta nyt tapahtuma on kotiutunut Juliuksen Olohuoneeseen, jossa Jamit järjestettiin viimeksi 6. marraskuuta.

– Siirsimme tapahtuman tänne koronarajoitusten takia, sillä Taidekasarmilla olisi ollut vaikea valvoa turvavälejä. Muttei ole poissuljettua, etteikö tapahtumaa voisi jatkossa sielläkin pitää, Tamminen pohtii.

Toistaiseksi Jamit on tarkoitus järjestää kuitenkin keskustan ravintolassa, sillä ihmisten on helppo poiketa sinne spontaanisti, ja paikassa on muitakin etuja:

– Ravintolan akustiikka on aivan loistava ja meistä pidetään täällä muutenkin hyvää huolta, Sipola tuumaa.

Myös ravintoloitsija Noora Vennamo on tyytyväinen.

– Olemme iloisia, että olette rantautuneet tänne.

Musiikkia hyvän tahdon meiningillä

Anne Tamminen miettii, että vaikka kulttuurialaa ei juuri arvosteta juhlapuheita pidemmälle, on sillä iso merkitys:

– Somessa on paljon keskusteltu, että yhdellä konsertilla kerättiin Ukrainan hyväksi 6 miljoonaa. Kulttuurilla voi vaikuttaa.

Ensi viikon lauantain Jamien teemana on “Hyvän tahdon musiikki”.

– Toivomme, että Hyvän tahdon Jameihin tulee paljon ihmisiä soittamaan ja laulamaan.

Hyvän tahdon Jamit lauantaina 2.4. Juliuksen Olohuoneessa (Kasarmikatu 4) kello 20 alkaen.