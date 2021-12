Janakkalalaiset ystävykset kiinnostuivat eettisestä muodista ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen – Nyt he myyvät kotimaisia vaatteita verkossa

Janakkalalaisia Elina Wathénia ja Paula Nummista ei juuri näe vaateostoksilla kauppakeskuksissa.

Aiemmin Wathén saattoi kierrellä vaatekauppoja etsimässä jotain “kivaa ja edullista”.

– Lopputulos oli, että kaappi oli täynnä vaatteita, mutta ei ollut mitään päällepantavaa.

Ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen ystävysten asenne vaatteisiin ja pikamuotiketjuihin koki myllerryksen. Heillä heräsi kiinnostus eettiseen muotiin.

– Minua alkoi kiinnostaa, ovatko tekstiilit turvallisia ja myrkyttömiä, missä vaatteet ovat tehty, ja onko valmistamisessa käytetty lapsityövoimaa, Numminen kertoo.

Kiinnostus eettiseen muotiin kasvoi niin suureksi, että vuonna 2019 naisista tuli, ikään kuin puolivahingossa, vaatteita myyvän verkkokaupan omistajia.

Kotikutsuedustajat ostivat koko kaupan

Tamperelainen Aino-Maija Kyykoski oli perustanut vain suomalaisia vaatteita myyvän KotiMai Desing -kivijalkamyymälän ja verkkokaupan vuonna 2016. Wathén toimi yrityksessä kotikutsuedustajana.

Myös Numminen järjesti kotikutsuja, mutta hän edusti Nosh -vaatteita.

– Loppuvuodesta 2018 Aino-Maija ilmoitti siirtyvänsä uusien haasteiden pariin ja hän laittoi yrityksensä myyntiin, Wathén kertoo.

Numminen ehdotti Wathénille kaupan ostamista ja niin eettistä muotia myyvä verkkokauppa siirtyi Janakkalalaisten käsiin.

Kattavat tuotetiedot

Ensi töikseen uudet yrittäjät rakensivat verkkokauppasivuston uusiksi. Yrityksen uusi nimi, Kotimai.fi, viittaa siihen, että kauppaa käydään vain verkossa.

Kaksikko on panostanut paljon tuotetietoihin ja kuviin, toimittavathan ne heidän mukaansa verkkokaupassa kivijalkamyymälän myyjän virkaa.

Hyvin laaditut tuotetiedot vähentävät myös palautusten määrää.

– Pyrimme kaivamaan tuotteisiin tietoa myös valmistusketjuista, kuten missä tuote tai kuosisuunnittelu on tehty, Numminen sanoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kaupassa on myynnissä vaatteita naisille ja lapsille sekä asusteita ja koruja yhteensä 18 eri valmistajalta, jotka on tehty Suomessa tai lähimaissa. Kotimai.fi myy muun muassa Verson Puodin, Vimman ja Paapii Designin vaatteita.

– Mitä lähempää vaate tulee, sitä paremmin tuotantoketju pystytään todentamaan ja samalla varmistamaan, että alihankkijat ovat saaneet töistänsä palkkaa. Mitä pidempi ketju, sitä todennäköisemmin alkupäässä on sosiaalisia ongelmia, Numminen toteaa.

Eettisen muodin kilpailu kiristynyt

Kaksikon kokemuksen mukaan ihmisten kiinnostus eettiseen muotiin on viime vuosina lisääntynyt ja aihe on ollut myös enemmän esillä.

Vielä verkkokaupan perustamisvuonna 2016 tuntui Wathénin mielestä erikoiselta, että joku myi vain Suomessa valmistettuja tuotteita.

– Nyt tuntuu, että tarjonta on kasvanut ja kilpailu kiristynyt. Se on meidän mielestämme vain hyvä asia.

Numminen arvioi heidän asiakaskunnakseen pääasiassa 30–40 -vuotiaat naiset, joille vaatteiden eettisyydellä ja ekologisuudella on merkitystä.

– Tuotteemme on verrattain arvokkaita verrattuna esimerkiksi markettien perusvalikoimaan. Asiakkaamme on siis valmis sijoittamaan vaatteeseen.

Selkeä vastuunjako

Nummisen vastuulla ovat verkkokaupan markkinointi ja tekninen ylläpito. Wathén vastaa puolestaan pääosin tekstintuottamisesta sekä tuotteiden lähettämisestä ja asiakaspalautuksista.

– Paula tekee nyt verkkokaupan eteen minua enemmän, koska teen tällä hetkellä täyspäiväisesti palkkatöitä markkinoinnin parissa ja aloitin myös liiketoiminnan kehittämisen yamk-opinnot, Wathén kertoo.

Nummisen päätyö on graafisessa suunnittelussa, joten naiset pyörittävät vaatekauppaa muiden töidensä ohella. Nummisen mukaan yrityksen “suunta on ollut koko ajan ylöspäin” ja korona-aikakin on lisännyt verkkokaupan suosiota.

Verkkokaupan tulevaisuus on kuitenkin avoin, mutta ainakin yksi asia vaikuttaa toiminnan jatkamiseen:

– Teemme tätä niin kauan, kun se on hauskaa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.