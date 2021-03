Korona ajoi ihmiset ulos liikkumaan ja se näkyy myös Janakkalan Ladun jäsenmäärässä – Seuralla kattava tarjoilu erilaista ryhmäliikuntaa

Tykkivajantien varteen Turenkiin syntyi viime sunnuntaina valkoisten hahmojen rivistö Suomen Ladun kampanjoiman Ulkona kuin lumiukko -aamupäivän aikana.

Janakkalan Ladun järjestämässä tapahtumassa lapset vanhempineen rakensivat kymmenkunta ukkoa.

– Sää suosi, ja alue on Turengin parhaita ulkoilupaikkoja kunnan maalla, siksi odotimme vähän enemmänkin väkeä mukaan, mutta ehkä talviloma vaikutti osallistumiseen. Samaan paikkaan voi kuitenkin kuka tahansa mennä milloin vain tekemään lisää lumiukkoja, seuran puheenjohtaja Eija Paturi kertoo.

Ulkona ja ryhmässä

Kun korona ei ole kiusana ja talvi taittuu kevääksi, Janakkalan Latu järjestää lähes joka viikonpäivälle kaikille halukkaille ryhmissä tapahtuvaa liikuntaa.

Maanantaisin on sauvakävelyä, tiistaisin on sauvarinne Kalpalinnassa, keskiviikkoisin lentopalloa, keskiviikkoisin ja torstaisin keväästä syksyyn maantiepyöräilyä, ja loppuviikon päivinä pyöräilyä, lumikenkäilyä, telttaretkiä tai muuta tekemistä.

Maastopyöräilyä on epäsäännöllisesti ympäri vuoden.

Lentopallo Leppäkosken koulun tiloissa on koronan takia ollut tauolla, mutta ulkosalla on liikuttu yhdessä, muun muassa lumikengillä.

Tunti sauvojen kanssa vaihtelevassa maastossa

Jo yli 10 vuoden ajan Turengista Valimonkujan parkkipaikalta on lähtenyt aina maanantaisin kello 18 sauvapatikoijia metsien siimekseen.

Kävelyt jatkuvat taas Paturin mukaan heti, kun polut vapautuvat lumesta ja jäästä.

– Kävelemme noin tunnin ajan aina eri reittejä. Parhaimmillaan mukana on ollut parikymmentä kävelijää.

– Viime vuonna saimme mukaan myös maahanmuuttajia. He tykkäsivät kovasti, ja toivomme, että he tulevat tänäkin vuonna. Tarkoituksena on, että heidän kanssaan puhutaan suomea ja kerrotaan myös luonnosta ja eläimistä. Ensimmäiseksi he kysyivätkin, onko metsässä leijonia, Paturi kertoo.

Kävellen jopa 50 kilometriä

Pitkiä 15–50 kilometrin kävelyretkiä janakkalalaiset ovat tehneet yhdessä yli kymmenen vuotta syyskuusta toukokuuhun kahden viikon välein. Osallistujia on ollut keskimäärin kymmenkunta.

Toukokuussa alkavat jälleen maastopyöräilyt. Vuoden mittaan seura järjestää lisäksi erilaisia retkiä. Viime vuonna oli neljä telttaretkeä, jotka kestivät yli yön.

– Tanttalassa on latumajan laavu kaikkien käytössä. Sinne voi mennä paistamaan makkaraa. Muutenkin Ladun järjestämiin juttuihin voivat mennä kaikki mukaan, ei tarvitse olla jäsen, Paturi kannustaa.

Viime aikoina seura on saanut myös uusia jäseniä. Nyt määrä on noin 260.

– Korona on ehkä saanut ihmiset heräämään ja liikkumaan entistä enemmän ulkona. Samaa ilmiöitä kuulee joka puolelta. Se on tervettä meininkiä, Paturi iloitsee.

Lisätietoa toiminnasta löytyy seuran nettisivuilta janakkalanlatu.fi.