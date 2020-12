Kulmilta kuultua: Joulun alla kulmilla on jaettu paljon hyvää ja juhlittu pyöreitä merkkivuosia

Janakkalan Osuuspankin Joulun hyvä työ kolmelle jakoon

Janakkalan Osuuspankin vuosittaisen Joulun hyvä työ -lahjoituksen saa tänä vuonna kolme tahoa: Janakkalan Seurakunnan diakoniatyö, SPR:n Janakkalan osasto ja MLL:n Janakkalan osasto.

Kuluvana vuonna Janakkalan Osuuspankissa oli kampanja, jossa pankki lahjoitti jokaisesta uudesta omistaja-asiakkaasta kymmenen euroa hyväntekeväisyyteen. Kampanjan aikana uusia asiakkaita tuli lähes 300, joten lahjoitusvaroja kertyi miltei 3 000 euroa. Lahjoitussummaa korotettiin, jotta varoja riittäisi useampaan kohteeseen.

– Haluamme tukea erityisesti niitä tahoja ja perheitä, joihin tämä korona-aika on vaikuttanut erityisen paljon. Varat siis käytetään paikkakuntamme ja sen asukkaiden hyväksi, erityisesti lapsiperheiden ja niiden kotitalouksien, jotka ovat avuntarpeessa, kertoo Janakkalan Osuuspankin toimitusjohtaja Mikko Suutari.

Pankki kiittää nykyisiä ja uusia asiakkaita, jotka omistaja-asiakkuutensa kautta olivat mukana Janakkalan Osuuspankin hyväntekeväisyyskampanjassa.

Jouluiloa janakkalalaisille lapsiperheille

Janakkalan Nuorison Tuki ry:n elokuussa järjestämä hyväntekeväisyystapahtuma Janakkalan Elopärinät 2020 onnistui yli odotusten. Yhdistys päätti lahjoittaa osan tapahtuman tuotosta, 2500 euroa, jouluiloksi janakkalalaisille vähävaraisille lapsiperheille. Potilla saadaan yhteensä 25 kappaletta 100 euron arvoisia K-ryhmän lahjakortteja, jotka Janakkalan perhekeskus jakaa edelleen perheille.

Yhdistys kiittää kaikkia Elopärinät 2020:een osallistuneita talkoolaisia ja yhdistyksiä, muun muassa Lions Club Janakkala/Turenkia, Heinäjoen kyläseuraa, Vähikkälän VPK:ta, Riihimäen Enduroseuraa ja Heinäjoen VPK:ta, sekä kaikkia tapahtuman mainostajia ja sponsoreita, jotka mahdollistivat lahjoituksen.

Elämäntyöpalkinto Ritan Jokelle

Taidekauppias ja paikallisen urheilun tukija Jouko Rita täytti maanantaina 80 vuotta.

Jouko Rita palkittiin syntymäpäivänään elämäntyöstä hämeenlinnalaisen liikunnan ja urheilun hyväksi Raatihuoneessa.

Rita on jo pitkään tukenut paikallista jääkiekkoa ja judo-seuraa. Päivänsankari oli onnellinen ja otettu tunnustuksesta.

Kanta-Hämeen Oppaat juhli viisikymppisiään

Kanta-Hämeen Oppaat ry on toiminut 50 vuotta Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan esittelijänä. Yhdistys on ollut Suomen Opasliiton jäsen Opasliiton perustamisesta lähtien.

Iloista vuosijuhlaa vietettiin marraskuisena iltana ravintola Piparkakkutalossa. Juhlassa kaksi aktiivista jäsentä saivat Opasliiton ansiomerkin – kullatun logokorun.

Rotaryklubi lahjoitti kahvia keskussairaalan väelle

Aulangon Rotaryklubi kävi 11.12. toivottamassa jaksamista ja hyvää joulun aikaa sekä lahjoittamassa 107 pakettia kahvia ja teetä Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystykseen, teholle ja osasto 6A:lle.

Lahjoitusta olivat rotareista luovuttamassa Marjaana Jokinen, Risto Vatanen sekä Petri Siren. Lahjoituksen vastaanottivat yksiköiden osastonhoitajat Tuija Salonsaari, Jaana Saksa sekä Nina Fonsell.

Hattulan Taikakeppareille tunnustusta

Suomen Uusyrityskeskukset ry antoi kunniamaininnan hattulalaisen Taikakeppari Oy:n yrittäjille Julia Aarrekivelle ja hänen äidilleen Virva Klaasiolle.

Taikakepparilla on maailman suurin keppihevosten verkkokauppa. Yrityksen suurin vientimaa on Ruotsi. Vuosittaisen, valtakunnallisen Vuoden Uusyrittäjä -kilpailun valintaraati arvosti erityisesti yrityksen rohkeutta ja kekseliäisyyttä. Perusteluissa mainitaan, että yrityksellä on hieno oma idea, jota on toteutettu sitkeästi. Markkinasegmentti on pieni mutta tuottoisa, ja toiminta on globaalia.

Tunnustus julkistettiin 25. marraskuuta.