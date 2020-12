Kiertokapula vastaa: "Jätteen kierrätysastetta on nostettava ja lisäämme jätteiden vastaanottopisteitä"

Kiertokapula vastaa nimimerkille Vaadin muutosta (HKu 2.12.). Suomessa on parhaillaan käynnissä jätelainsäädännön uudistus, joka perustuu EU:n kierrätystavoitteiden nostoon. Ympäristöministeriö tiedotti 30.11.2020, että Suomen hallitus on päässyt sopimukseen niin sanotun jätesäädöspaketin sisällöstä.

Jätedirektiivi velvoittaa nostamaan asumisessa ja palveluissa syntyvän jätteen (yhdyskuntajätteen) kierrätysastetta seuraavan 15 vuoden aikana reilusta 40 prosentista 65 prosenttiin.

Myös pakkausjätteen kierrätystavoitteet nousevat: kaikesta pakkausjätteestä tulee kierrättää 65 prosenttia vuoteen 2025 ja 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.

Kiertokapula tekee parhaillaan valmisteluja ja töitä sen eteen, että EU:n edellyttämät kierrätystavoitteet voidaan saavuttaa. Lisäksi Kiertokapulan toimintaa ohjaavat alueelliset jätehuoltomääräykset, joista puolestaan päättää jätelautakunta Kolmenkierto.

Kiertokapula on 13 kunnan omistama osakeyhtiö, joka ei jaa osinkoa. Tämä on kirjattu osakassopimukseemme. Lisäksi yhtiölle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Merkin yhtenä myöntämisedellytyksenä on yleishyödyllinen toiminta ja omasta toiminnastaan avoin tiedottaminen.

Näin ollen yhtiö ei voi tulevalla perusmaksullakaan kerätä itselleen pesämunaa tai voittoa omistajakunnilleen. Perusmaksun käytöstä yhtiö raportoi tilinpäätöksensä yhteydessä. Perusmaksusta ei myöskään ole tulossa ”maksuautomaattia”, vaan sen suuruudesta päätetään vuosittain jätelautakunnassa taksaesityksen yhteydessä.

Käsittely jätelautakunnassa

Vuoden 2022 perusmaksun osalta asia on esillä jätelautakunnassa loppuvuodesta 2021. Perusmaksua ei myöskään valmisteltu piilossa, vaan se oli lausunnoilla kaikissa 13 kunnassa ja kuntalaiset saivat kommentoida esitystä otakantaa.fi -palvelussa.

Kirjoittaja kokee, että nyt perusmaksulla tarjotaan sellaisia palveluita, joita kukaan ei ole tilannut. Tammikuussa 2020 jätelautakunnassa päätettiin jätehuollon palvelutason nostosta, koska nykyinen palvelutaso ei ollut riittävä. Investointivelan vuoksi jätteidenkäsittelyalueet kaipaavat kunnostusta, toisekseen asiointimatkat ovat osalle asiakkaista liian pitkät.

Lisäämällä jätteiden vastaanottopisteitä palvelemme kaikkia asiakkaitamme tasapuolisemmin. Perusmaksu mahdollistaa myös kauan kaivatut ”ilmaiset risupäivät” eli nyt voimme ottaa risut ja puutarhajätteet veloituksetta vastaan. Ilmaiseksi vastaanotettavien jätejakeiden määrää laajenee kaikkiaan nykyisestä kuudesta (6) kahdeksaantoista (18).

Kiertokapula kysyi helmikuisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä asiakkailtaan, mitä palveluja he eniten kaipaavat. Vastauksissa toistui yksi ja sama aihe – muovipakkaukset. ”Milloin alatte keräämään muovia, ettei tarvi kuskata sitä ympäri kaupunkia keräyspisteille?”, kuului toive. Tämä toteutuu keväällä 2021, ensin maaliskuussa eteläisen alueen kunnissa ja toukokuussa toimialueemme pohjoisosissa.

Kiertokapula huomioi jätekuljetuksissaan myös ilmastovaikutukset. Osa autoista on monilokeroautoja, eli biojäte menee niissä omaan lokeroonsa, sekajäte toiseen. Lisäksi ensi vuonna joillakin reiteillä autot kulkevat uusiutuvalla dieselillä.

Muovipakkauksien astiatyhjennyksiä ei myöskään tehdä niin usein kuin sekajätteen astiatyhjennyksiä, joten ”autoralli” on tämänkin osalta vähäisempää. Muovinkeräysastioiden pisin tyhjennysväli voi olla 16 viikkoa. Reitit pyritään suunnittelemaan mahdollisimman taloudellisesti niin asiakkaan, kuljetusyrittäjän kuin ympäristönkin kannalta.

Kiertokapula on koonnut kotisivuilleen usein kysyttyjä kysymyksiä niin muovipakkauksista kuin perusmaksustakin. Lisätietoja jätehuollon uudistuksista saa myös neuvontapalvelustamme puhelimitse tai sähköpostitse.

Mikko Koivulehto

toimitusjohtaja

Piia Kokko

viestintäpäällikkö

Kiertokapula oy