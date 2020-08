Jättiläinen pelastaa pulasta isommatkin rekat – Katso videolta, millaisia vipuja raskaankaluston hinausautosta löytyy

Raskaan kaluston hinaus vaatii ihan omanlaisensa kaluston. Janakkalalaisen Juuso Eskolan uudenkarhealla hinausautolla hoituu homma kuin homma.

– Tämä auto kykenee nostamaan lastaamattoman neliakselinen kuorma-auton kokonaan ilmaan ja se pystyy hinaamaan uusimmat pitkät HCT-yhdistelmät. Lisäksi auto on vaarallisten aineiden kuljetukseen hyväksytty. Periaatteessa tällä voi hinata kaikkea, mikä liikkuu kumipyörillä.

Isoja vain kourallinen

Hämeenlinnan Hinauspalvelu Oy:n yrittäjä kertoo laskeneensa reilu vuosi sitten, että raskaan kaluston hinauspalveluja tarjoavia yrityksiä on Suomessa noin 40.

– Uusia raskaan kaluston hinausautoja tulee Suomeen keskimäärin yksi per vuosi. Näitä oikeasti isoja hinureita on tosi vähän, tämäntyyppisiä, raskaimpiin töihin soveltuvia on maassamme vain kourallinen.

Vähyys johtuu siitä, että hankintahinnat ovat kovia.

– Tällaisen lähtöhinta on noin puoli miljoonaa eikä työtehtäviä ihan jatkuvalla syötöllä ole ja pitkä käyttöikä vaikeuttaa kaluston uusimista. Varusteet ja päällysrakenteet vaikuttavat hintaan ja tässä hinausautossa laitteet ovat CE-merkityt.

Ympäristö huomioon

Eskola hankki auton, koska halusi satsata työturvallisuuteen, vähentää päästöjä ja tarjota laadukasta palvelua.

– Varustus on suunniteltu siten, että siellä on vielä kymmenen vuoden päästäkin kaikki mitä tarvitaan.

Maksimissaan auto pystyy nostamaan 40 tonnia. Sen puomisto venyy seitsemään metriin ja nousee ylös kymmenen metriä. Puomien ollessa ääriasennoissa auto nostaa 17 tonnia.

– Tämä auto painaa 30 tonnia ja on suunniteltu raskaan kaluston vaativimpiin nostotöihin, näin pystytään välttämään lisävahinkoja.

Uusi hinausauto kuuluu päästöluokkaan Euro6.

– Ympäristöä ajatellen tämä on vähäpäästöisempi. Säästöä syntyy myös polttoaineen vähäisemmästä kulutuksesta vanhoihin autoihin verrattuna.

Tilattu jo vuosi sitten

Auton alusta on Suomesta, laitevalmistaja Omars on italialainen. Eskola tilasi auton vuosi sitten.

– Autoa lähdettiin hakemaan juhannuksena ja työkuntoon se saatiin elokuun alussa.

Yritys tekee raskaan kaluston hinauksia pääosin Etelä-Suomen alueella ja tarpeen vaatiessa ympäri Suomen, sekä vaikka ulkomailla.

– On tällä jo parikymmentä reissua heitetty ja noin 8500 kilometriä ajettu.

Uusi auto vaatii aina totuttelua ennen kuin sillä voi ryhtyä vaativiin töihin.

– Kerran tällä on jo päästy kokeilemaan täyteen lastatun sora-auton kuljetusta. Tämä oli tosi positiivinen yllätys, paljon vakaampi työssä vanhempaan hinausautoon verrattuna.