Jättipalsami valtaa Visamäen rantareitin – "Olemme alueen kanssa aika neuvottomia"

Haitallinen vieraslaji jättipalsami on levinnyt Hämeenlinnassa nopeaa tahtia, eikä sille tunnu löytyvän pysäyttäjää.

Visamäen rantareitin ympäristössä laji on levinnyt jo laajoiksi pelloiksi.

Tänä vuonna talkoita lajin torjumisen eteen on tehty vähemmän kuin ennen.

Kuinka laajasti jättipalsami on kaupungissa levinnyt, Hämeenlinnan kaupungin puistotyönjohtaja Pekka Luotonen?

– Jättipalsami on levinnyt Hämeenlinnassa lähes kaikille vähänkään kosteille joutomaille. Tilanne on huono.

Millaisia keinoja Hämeenlinnassa on käytetty jättipalsamin torjumiseen?

– Tämä vuosi on ollut lajin torjumisen kannalta heikko, sillä edellisinä vuosina asukasyhdistykset ja seurat ovat pitäneet enemmän talkoita. Niitä ei tänä vuonna ole pystytty pitämään yhtä paljon johtuen koronaviruksesta. Kaupunki on joutunut tekemään töitä pienellä määrällä tekijöitä koko kesän.

Voidaanko Hämeenlinnassa päästä enää kokonaan eroon jättipalsamista?

– Resurssien täytyisi olla isommat, sillä työ on suurimmaksi osaksi käsityötä. Siihen tarvitaan paljon ihmisiä.

– Pelkästään kaupungin toiminnalla lajista ei enää päästä eroon. Se vaatii myös paljon kansalaisaktiivisuutta. Nyt jo torjuntaa tehdään, mutta toimintaa voisi aina olla enemmän.

Onko kaupunki tietoinen Visamäen rantareitin jättipalsamitilanteesta?

– Kaupunki on tietoinen siitä. Kaikki joutoalueet ovat siellä täynnä lajia. Olemme alueen kanssa aika neuvottomia. Tällaisia isoja keskittymiä olemme välillä raivanneet alkukesästä koneilla, mutta sekin vaatii tekijän.

Mitä ihmiset voivat itse tehdä ongelmalle?

– Omalta lähiseudultaan voi katsoa paikan, josta alkukesästä lähtien kerää kasvia pois.

– Kasvin juuristo on pieni, ja se on helppo kitkeä, jolloin siitä pääsee eroon muutamassa vuodessa. Laji on levinnyt niin suurelle alueelle, että tilanne on vaikea.

Milloin on oikea aika aloittaa jättipalsamin kitkeminen?

– Kaikkein tehokkain keino on heti keväällä kitkeä kasvi pois.