Jos kuoppa tiessä rikkoo auton, kenellä on vastuu? – Poltinahontiellä monttuun osuneen korvausanomus hylättiin

Hämeenlinnalaisen Marko Hiltusen poika ajoi 16. helmikuuta kello 18.30 Rinkelinmäellä jäähallin edessä ajotiellä olevaan kuoppaan. Autosta hajosi rengas, vanne ja pölykapseli.

– Kun tällainen vaurio sattui, lähdin ihan periaatteesta peräämään vahingonkorvausta. Katsoin, että kaupunki on tässä tapauksessa vastuussa, Hiltunen kertoo.

Hiltunen lähestyi kaupunkia pari päivää tapahtuman jälkeen sähköpostilla ja sai ensimmäiset yhteydenotot heinäkuun loppupuolella. Vahingonkorvausanomus oli toimitettu vakuutusyhtiön käsiteltäväksi.

– Asia oli jäänyt tietysti lomien ja koronan jalkoihin, mutta sitä oli viety eteenpäin. Ihmetyksekseni sain vakuutusyhtiö If:ltä kielteisen päätöksen, vaikka olin esittänyt korvausvaatimuksen kaupungille.

Hiltunen pitää outona, ettei kukaan edes kysynyt häneltä vahingon suuruutta.

– Olin vähän takajaloillani siitäkin, että kaikenlaista vastuuta sälytettiin kuljettajalle. Tosiasia oli kuitenkin kuoppa sateisella ja pimeällä kadulla.

Kunnossa päivää ennen

Hiltunen teki asiasta oikaisuvaatimuksen, joka käsiteltiin kaupunkirakennelautakunnassa.

Kunnossapitomestari Markus Lahtisen selvityksen mukaan tien kunto oli päivää aikaisemmin todettu moitteettomaksi. Kaupunkirakenteen päivystäjä oli saanut ensimmäisen ilmoituksen kuopasta 16. helmikuuta kello 21.00 ja paikkausryhmä oli ollut paikalla kello 21.35. Paikkausta oli jatkettu vielä seuraavana aamuna.

Kaupungin vt. yhdyskuntajohtaja Mikko Keränen oli hylännyt korvausvaatimuksen sillä perusteella, ettei kaupunki huolimattomuudellaan tai tuottamuksellaan aiheuttanut vahinkoa. Kuoppiin oli reagoitu heti, kun niistä oli saatu tietoa. Lautakunta hyväksyi Keräsen ehdotuksen.

Vastuu ei muutu

Päätöksestä ei voi valittaa, eikä Hiltunen halua lähteä oikeuteen, mutta mielestään hän on oikeassa.

– En yhtään kiistä sitä, etteikö kaupunki olisi reagoinut hienosti ja nopeasti, Hiltunen tähdentää.

Hän on itse LVI-alalla ja tekemisissä myös vastuukysymyksien kanssa.

– Hyvä toiminta ei poista vastuuta ja tässä kohtaa se mielestäni kuuluu kaupungille. Emme varmasti ole ainoa perhe, joka siihen monttuun ajoi.

Reikä ei ole virhe

Hämeenlinnan kaupungin vt. yhdyskuntajohtaja Mikko Keränen vahvistaa, että saman kuopan aiheuttamista vaurioista tehtiin useita vahingonkorvausanomuksia. Ne kaikki hylättiin edellä kuvatuin perustein.

– Vahingonkorvauslaki on tässä se ratkaiseva peruste. Jos katuun ilmestyy reikä, se ei ole virhe. Eri asia olisi, jos tällaisesta kuopasta tiedettäisiin, eikä reagoitaisi mitenkään, Keränen sanoo.

Keräsen mukaan on mahdoton vaatimus, ettei kaduissa olisi kuoppia, sillä tietyissä olosuhteissa ne syntyvät todella nopeasti. Lisäksi laki selkeästi määrittää myös ajajalle vastuuta.

Vahinkoja tasaisesti

Keräsen mukaan kaupungille tulee erilaisia vahingonkorvaussanomuksia tasaiseen tahtiin.

– En nyt juuri muista muita sellaisia, jotka olisivat liittyneet tällaiseen reikään tiessä. On tapauksia, jossa ajoradalla tai pysäköintialueella on ollut jotain poikkeavaa.

– Jotain aluetta raivatessa on saattanut kivi lentää johonkin ja talvella on liukastumisia. Jos vahingot johtuvat kaupungin laiminlyönnistä, kaupunki on korvausvelvollinen.