Jos Linnanpuiston laiturilla haahuilee mies kylpytakissa, ei pidä huolestua – Hän on hyvällä asialla

Viisi vuotta sitten Hämeenlinnaan paluumuuttanut Ville Lintula ei ole peitellyt kiinnostustaan kotikaupunkiaan kohtaan.

Facebookissa Lintula käy ahkerasti keskustelua ajankohtaisista aiheista ja julkaisee profiilissaan valokuvia, joissa hyvin usein komeilee Hämeen keskiaikainen linna.

– Paikat ovat aina olleet minulle tärkeitä, maisemat ja valot, auringon nousut ja laskut. Näihin maisemiin tunnesiteeni on vahva, mutta nykyään yritän katsoa niitä eri silmin. Linna on kohteena aivan erityinen, siinä on jotain muinaista ja huomista yhtä aikaa, Lintula pohtii.

Tykkäykset hivelevät

Lintulan mukaan hänen Facebookissa julkaisemansa kuvat ovat myös häpeilemätöntä Hämeenlinnan markkinointia.

– Olen elänyt valtaosan elämästäni muualla ja minulla paljon Facebook-kontakteja ympäri Suomea. Aika monet ovat kuvien innostamana tulleet kyläilemään tänne ja pyytäneet näyttämään paikkoja.

Lintula tunnustaa rehellisesti, että onnistuneet otokset kelpaavat myös itsetunnon pönkittämiseen.

– Tykkäyksiä on aina kiva saada. Joskus kuvalla voi saada myös huomioarvoa, jos haluaa herätellä keskustelua jostakin aiheesta.

Helioksen sukupuuta

Lintulalla on vahvaa verenperintöä valokuvaukseen. Hänen isoisänsä veli Eino Partanen oli valokuvausliike Helioksen perustaja.

– Aloitin työelämän 16-vuotiaana myymällä kameroita ja myöhemmin tein töitä niiden maahantuonnin parissa.

Nuorena hän ei kuitenkaan vielä ollut innostunut itse kuvaamisesta.

– Kipinä syttyi vasta sitten, kun kännyköiden kamerat alkoivat olla hyvälaatuisia. Helsingissä asuessani aloin kuvata Kaivopuistoa ja Töölön rantoja noin kymmenen vuotta sitten.

Joskus mopo karkaa

Kuvaamisen yhteydessä puhutaan usein siitä, onko niin sanottu käsitelty kuva arvoltaan vähäisempi kuin käsittelemätön.

– En ymmärrä koko keskustelua. Kaikki kuvat kautta aikojen ovat olleet käsiteltyjä, joko kuvaushetkellä, filminvalinnassa, laboratoriossa tai tietokoneella, hän pohtii.

– Itse olen käsitellyt jokaista kuvaa, jotta saan aikaan sen vaikutelman, jonka itse näen. Toki homma joskus lähtee lapasesta.

Lintula kertoo seuraavansa tarkkaan myös muiden otoksia tutuista kohteista.

– Olen vähän kyllästynyt omaan tapaani ottaa kuvia ja opin mielelläni ihmisiltä, jotka osaavat lähestyä aiheita mielenkiintoisella tavalla.

Hiukan noloakin

Linnanpuiston kulmilla asuvaa Lintulaa kiehtovat kuvauskohteina keskustan vanhat kivirakennukset ja puutalot sekä Vanajavesi rantoineen.

Linna on kuitenkin ehdoton ykkönen.

– Saatan iltaisin lähteä kylpytakki päällä käppäilemään rantaan ottaakseni kuvan, kun aurinko on sopivasti, hän tunnustaa.

– Kuvaan linnaa lähestulkoon joka ilta. Välillä koko juttu suorastaan hävettää, mutta jokaisella kai on addiktionsa.

