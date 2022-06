Hattulalainen Josef Tomminen on ikänsä ottanut kantaa taiteellaan – Kaikkein rankimmat työt eivät kesän näyttelyyn edes sovi

Hattulalaisen taiteilijan teoksia on esillä Parolan terveyskeskuksessa elokuun loppuun asti.

Ukrainan sota palautti Josef Tommisen, 85, mieleen järkyttävän muiston lapsuudesta.

Perhe oli evakkomatkallaan jäänyt jumiin Elisenvaaran rautatieasemalle juuri ennen juhannusta 1944.

Tärkeä risteysasema joutui neuvostoliittolaisten pommituksen kohteeksi.

– Puolen metrin päähän tuli konekiväärisuihku, kun lentokoneesta ampuivat. Isoäiti kuoli, veli kuoli, suurin osa porukasta haavoittui, hattulalainen taiteilija kuvailee tilannetta.

Asema oli ollut täynnä ihmisiä.

– Siellä kuoli paljon väkeä. Olin silloin seitsemänvuotias, Tomminen kertoo.

– Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, nämä muistot tulivat aika vahvoina mieleen.

Näyttelyyn erilaisia kokonaisuuksia

Tänä kesänä Tomminen pitää näyttelyn Parolan terveyskeskuksessa Hattulassa.

– Kantaaottavuus on kulkenut taiteessani mukana aina. Nyt haluan nostaa esiin sodanvastaisuuden.

Päivää ennen näyttelyn pystyttämistä taiteilija pohtii, mitkä työt sinne menevät.

Terveyskeskuksen sokkeloinen tila mahdollistaa erilaisten kokonaisuuksien rakentamisen.

– Vien sinne enemmän värikkäitä töitä, sekä maisemia , mutta myös muutaman kantaaottavan teoksen. Ihan kaikkein rankimmat työt eivät sinne sovi.

Vanhat työt jälleen ajankohtaisia

Tommisella on kotiateljeessaan Tuulikummussa lukuisia teoksia, joista osa on perua vuosikymmenten takaa.

Muun muassa Maailmanrauhan pilaajat –, Venäläinen demokratia – ja Kremlin pitkät varjot -teokset ovat sen verran rankkoja, hirsipuineen ja konekivääreineen, että taiteilija päätti jättää ne näyttelyn ulkopuolelle.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Sodanvastainen teos Verdunin muistomerkki vuodelta 1986 on menossa näyttelyyn. Idea työhön syntyi Ranskassa paikan päällä.

– Olen nähnyt sen valtavan ristimeren ja se teki vaikutuksen. Olen myös tehnyt grafiikantöitä apartheidista ja rauhankyyhkystä.

Näyttelyyn tulee myös Ukrainan sotaa käsittelevä teos Sodan lapset, joka on tehty alun perin vuonna 1988 nimellä Ydinpommin jälkeen.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Tomminen päivitti teoksen tähän päivään maalaamalla taivaan uudestaan ja lisäämällä Z-kirjaimen.

– Ajattelin, etten koskaan sitä työtä tarvitse ja meinasin jo hävittää sen. Nyt se on sitten ajankohtainen, hän pohtii.

Taiteen tekemistä päivätyön ohessa

Hattulan Pekolassa asuva taiteilija on ammatiltaan puuseppä . Hän on työskennellyt aikanaan 20 vuotta myös puuteollisuuden parissa. Taide on syntynyt vuosien varrella päivätyön ohessa.

– Taiteen tekeminen on jollain lailla itänyt aina, mutta kun olimme pienviljelijäperhe, Karjalasta muuttanut, niin isähän olisi saanut slaagin, jos olisin taiteilijaksi ryhtynyt. Isälle ojankaivuu oli ”ainoaa oikeaa työtä”, Tomminen tuumaa hyväntuulisesti.

Innostus taiteen tekemiseen syttyi armeijassa.

Tommisella on edelleen armeija-aikaiset piirroksensa tallessa. Samoihin aikoihin syntyi myös ensimmäinen grafiikanvedos.

– Armeijakaverini oli hyvä piirtäjä. Hän pyysi minut mukaan piirtelemään kallioitten päälle. Siitä se alkoi. Mutta siinä oli 15 vuotta väliä ja varsinainen taiteen tekeminen käynnistyi vuonna 1974.

Monen tekniikan taitaja

Pihapiirin vanhaan navettaan remontoidussa, kaksikerroksisessa ateljeessa on nähtävillä läpileikkaus Tommisen koko tuotannosta. Esillä on niin maalauksia, veistoksia kuin grafiikkaakin.

– Juhani Palmu yritti jossain vaiheessa tehdä minusta leipätaiteilijaa, mutta se ei onnistunut. Minulla oli perhe ja talo. En voinut noin vain lähteä ulkomaille opiskelemaan.

Kantaaottavien teosten ohella Tomminen on maalannut muun muassa maisemia. Etenkin Lapin luonto on antanut inspiraatiota. Taitavissa käsissä on syntynyt muutama noitarumpukin.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Uusimmat maalaukset ovat värikkäitä ja pelkistettyjä.

– Olen opiskellut väriteoriaa, ja taidetta muun muassa Hyvinkään Taidekoulussa. Väri on minulle ensisijainen ja punainen on se oikea väri.

Taiteilija tuumaa, että hänen tyylinsä ei ehkä kaikkia miellytä, mutta hän on onnellinen siitä, että saa tehdä mitä haluaa.

– Taiteeni on kehittynyt siihen pisteeseen, missä se nyt on. Olen herätellyt ihmisten ajatuksia, mikä on ollut tavallaan päätavoitteeni.

Tekeminen pitää kuntoa yllä

Tomminen on ollut aktiivinen Hattulan Taiteilijaseuran ja Hämeen Taidearttelin jäsen.

Taiteilija puhuu avoimesti Parkinsonin taudistaan, ja siitä, että kesän näyttely saattaa jäädä hänen viimeisekseen.

Hän aikoo kuitenkin jatkaa taiteen tekemistä niin kauan kuin se on mahdollista.

– Olen viisi kertaa käynyt Pariisissa ja kiertänyt paikkoja. Hollannissa Van Gogh -museo teki vaikutuksen. Kaikki se kokemus sieltä on kasvattanut, että tästä pusketaan eteenpäin tämän Parkinsonin kanssa. Koetan kaikella askartelulla ja tekemisellä pitää kuntoa yllä.

Josef Tommisen taidenäyttely on esillä Parolan terveysasemalla (Parolantie 42, Parola) elokuun loppuun asti.