Juurtuuko suurkaupungeista tuttu perinne Hämeenlinnaan? Jouluinen katukirppis valtaa Eteläkadun sunnuntaina

Sunnuntaina 12. joulukuuta Hämeenlinnan keskustan eteläpuoli täyttyy jouluisesta tunnelmasta.

Eteläkadulla järjestetään klo 11–15 jouluinen katukirppistapahtuma, jossa on tarjolla paitsi villojen asukkaiden vanhoja aarteita myös ulkopuolisten myyjien tuotteita. Kahvila Marenki ei ole auki normaalisti, mutta pihalla myydään kahvia, glögiä, piparia ja torttuja.

Tapahtuman puuhanainen, yrittäjä ja valtuutettu Karoliina Frank kertoo, että paikalle on ilmoittautunut toistakymmentä myyjää.

– Meidän mielestä Eteläkatu on tosi kiva katu ja siellä on joulun tunnelmaa. Se on toisaalta ehkä vähän sellainen katu, jota pitkin ihmiset eivät hirveästi muuten ymmärrä kulkea. Ajateltiin, että kierrätys on kestävää kehitystä ja sopii hyvin näiden meidän vanhojen talojen teemaan.

Hämeenlinnaan ei ole vielä muotoutunut perinteitä eurooppalaisissa suurkaupungeissa suosituista katukirppiksistä, niin sanotuista fleamarketeista.

Hämeenlinnan kaupunki on luvannut antaa mahdollisuuksien mukaan katualueen ilmaiseksi kansalaisia aktivoivien ilmaistapahtumien käyttöön.

– Koetamme olla siis esimerkkinä muillekin, että tällainen tapahtuma onnistuu Hämeenlinnassa. Jos ihmiset löytävät paikan ja meillä on mukavaa, voisimme uusia tapahtuman toukokuun alussa, Frank lupailee.

Korttelijoulu tulee taas

Myös Wetterhoffilla on samana päivänä oma joulutapahtumansa. Korttelijoulu järjestetään lauantaina ja sunnuntaina klo 10–16. Käsityöläisten ja kädentaitajien tapahtuma kokoaa Wetterhoffin taloon yli 20 myyjää esittelemään ja myymään tuotteitaan.

Korttelijouluun talon 2. kerroksessa pääsee vain koronapassilla.