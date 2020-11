JP Koskisen meriittilista täydentyi paikallisella palkinnolla – "Mukava, että tulee tällainenkin huomionosoitus"

Laajaksi, monipuoliseksi ja korkeatasoiseksi kuvailtu tuotanto toi hämeenlinnalaiselle kirjailijalle Juha-Pekka Koskiselle tämän vuoden Hämeen taidepalkinnon.

5 000 euron arvoinen palkinto jaettiin torstaina Hämeenlinnassa.

– Se on aina merkittävää, kun palkinto on enemmän pitkäjänteisestä työstä eikä yksittäisestä kirjasta. Näitä hommia on tullut tehtyä pitkään, joten on mukava, että siitä tulee tällainenkin huomionosoitus, Koskinen sanoi.

Monipuolinen tuotanto

Hämeen taidetoimikunta nosti perusteluissaan esiin, että vuonna 2004 esikoiskirjansa julkaissut Koskinen on urallaan ehtinyt tehdä historiallisia romaaneja, dekkareita, kauhua, scifiä, novellikokoelmia, eeppisen runoelman Sibeliuksesta, tietokirjan dekkarin kirjoittamisesta ja parikymmentä lastenkirjaa.

Viimeisin romaani Hukkuva maa ilmestyi tänä vuonna ja se käsittelee ilmastonmuutosta.

Kirjailijana Koskisen sanotaan kuvaavan usein rahan ja vallan vaikutusta yhteiskuntaan ja yksilöön.

Koskisen palkintokaappi on aiemmin täydentynyt muun muassa Savonia-palkinnolla.

Hän on ollut kaksi kertaa Finlandia-palkintoehdokkaana, vuonna 2013 romaanillaan Ystäväni Rasputin ja vuonna 2019 romaanillaan Tulisiipi.

Korona toi työrauhan

Seuraava kirja on parhaillaan työn alla. Kirjailija kertoo hänelle sopineen hyvin, että korona-ajan poikkeusolojen vuoksi hän on saanut keskittyä rauhassa tekstinsä työstämiseen.

Pikku hiljaa myös kirjailijan kalenteriin on jälleen alkanut tulla merkintöjä.

– Kirjastoissa on jo käyty esiintymässä, ja ihmiset ovat taas liikkuneet.