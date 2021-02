Julia Immosen puodissa voi tehdä aikamatkan menneisyyteen – "Tämä on minun vastaiskuni minimalismille"

Sibeliuksenkadulle on avautunut vintagen pop up -myymälä. Vintage kiinnostaa nyt myös nuoria.

Julia Immosen Vintagevintti on oikea runsaudensarvi.

Immosta viehättää erityisesti 1950-luvun estetiikka, mutta puodissa on tavaraa laidasta laitaan muiltakin vuosikymmeniltä.

– Punaisena lankana on, että myyn vain sellaista, mitä itsekin ostaisin. Tämä on minun vastaiskuni minimalismille.

Immonen avasi myymälän Sibeliuksenkatu 11:sta pari viikkoa sitten, kun sai vinkin vapaana olevasta tilasta.

– Kiersin ennen koronaa antiikki- ja vintage-messuilla ja kesäisin pidin myymälää kotona. Nyt tavaraa on kertynyt varastoon niin paljon, että halusin avata pop up -puodin. Pidän tätä ainakin kevään ajan.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kiinnostus jo lapsuudenkodista

Immonen asuu Kaurialassa 1920-luvun omakotitalossa, jonka hän on kunnostanut yhdessä miehensä kanssa. Kodin yhteydessä on verstas ja talon vinttikerros toimii kesäisin myymälänä.

– Kunnostan vanhoja ikkunoita perinnemenetelmin sekä teen pintaremonttitöitä ja sisustan. Meillä on mieheni kanssa yhteinen into vaalia vanhaa rakennuskantaa.

Immosen rakkaus vanhoihin esineisiin on perua lapsuudenkodista.

– Isäni on ollut oikea ”Sulo Vilén”. Olin 11-vuotias, kun ekan kerran huusin huutokaupasta taulun.

Tavaroita monesta paikasta

Myytävää kertyy monesta paikasta.

– Olemme mieheni kanssa keränneet yhdessä kaikenlaista. Vanhojen talojen kunnostusprojekteista tulee tavaraa ja kesäisin me ajelemme etsimässä kiinnostavia esineitä.

Immonen tekee myös kuolinpesien loppusiivouksia, joiden yhteydessä asiakkaat usein tarjoavat tavaroita.

– Esineitä on alkanut tulla myös itsestään, kun ihmiset ovat tulleet tietoisiksi, että olen tällainen vintage-haukka.

Nuoretkin innostuneet vintagesta

Puodin ovi on käynyt tiuhaan. Standi sekä avoin ovi ohjaavat toisen kerroksen tiloihin silloin, kun kauppa on auki.

– Kanta-asiakkaita on käynyt kivasti ja uusiakin asiakkaita on tullut. Hämeenlinnasta on tullut oikea kirppiskeskittymä. Täällä kauppiaat pitävät yhtä, ja tänne tullaan muualtakin kirppiskierroksille, Immonen kiittelee.

Hän iloitsee, että myös nuoret ovat löytäneet vintagen, etenkin vaatteet.

– Selkeästi vintage on nouseva juttu. Ihmiset alkavat ymmärtää kestävyyden päälle.