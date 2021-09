Jussi Syren and the Groundbreakers on hurmannut amerikkalaisetkin – Juurimusiikin suurlähettiläät avaavat Linnajazz-syksyn

Suomen tunnetuin bluegrass-yhtye Jussi Syren and the Groundbreakers starttaa Linnajazzin syksyn konserttisarjan 1. lokakuuta Suistoklubilla.

Jussi Syrenin johtama yhtye on levittänyt bluegrassin ilosanomaa jo vuodesta 1995. Kokoonpano on keikkaillut kuudessa Euroopan maassa ja yhdeksässä Yhdysvaltain osavaltiossa.

Bändin levyt ovat saaneet ylistäviä arvosteluja alan johtavilla foorumeilla USA:ssa.

– Meikäläisen laulusoundissa on tietty karheus, joka on tässä tyylilajissa jäänyt vähemmistöön ja se on yksi asia, jolla olemme erottuneet muista. Meillä on myös taitava banjonsoittaja, jolla on vetävä tyyli sekä omia biisejä, jotka tuovat omaperäisyyttä kokonaisuuteen, Syren sanoo.

Jättislotti etäkeikkana

Groundbreakers valittiin viime vuonna yhdeksi pääesiintyjistä IBMA:n World of Bluegrass -festivaalilla Pohjois-Carolinassa, mutta korona muutti suunnitelmat.

– Olimme vuosia yrittäneet päästä tähän arvostettuun tapahtumaan ja viimein meidät valittiin. Asian valmisteluun kului kuukausia ja valtavasti paperitöitä, mutta lopulta jouduimme toteuttamaan keikan etänä, Syren kertoo.

Tälle syksylle bändille oli buukattu myös 15 keikan USA:n kiertue, joka nyt siirtyi hamaan tulevaisuuteen.

Puhuttelevia elämyksiä

Yhtye on tunnettu muun muassa tiukasta yhteissoitosta, taiturimaisista sooloista ja upeista lauluharmonioista. Omat mausteensa soppaan tuovat tyylikäs pukeutuminen ja vanhan koulukunnan isokalvoiset mikrofonit.

Oleellista on luoda kuulijalle ja katsojalle elämys.

– Se tulee energiasta ja vahvasta intensiteetistä. Soittotatsimme on räväkkä ja rytmikäs. Pyrimme seteissä monipuolisuuteen ja kommunikoimme myös yleisön kanssa. On tärkeää, että keikka on puhutteleva, Syren luonnehtii.

Joululauluja ja Beatlesia

Perinnetietoisen bluegrassin lisäksi ”Grundarit” ovat laajentaneet skaalaansa ammentamalla innoitusta monesta lähteestä. Vuonna 2005 yhtye julkaisi albumin Heartagrass, joka sisälsi akustisia tulkintoa HIM-yhtyeen kappaleista.

There´s No Greater Message ponnistaa gospel-perinteestä ja Bluegrass Christmas valittiin paikallisradioiden toimittajien äänestyksessä vuoden 2020 parhaaksi joululevyksi.

– Olemme sovittaneet myös Beatles-kappaleita, joista joitakin kuullaan varmasti Hämeenlinnassakin. Mukana on myös Louis Armstrongia ja elokuvasävelmiä, joten luvassa on monipuolista sekä mielenkiintoista musiikkia ja muutakin viihdettä.

Linnajazz: Jussi Syren and the Groundbreakers pe 1.10. klo 20 Suistoklubilla.