Justin Bieberillekin kelvannut Kieloranta on nyt avoinna myös yksityisasiakkaille – Alajärven rannalle voi lähteä vaikka päiväretkelle

Ristimaja oli monille hämeenlinnalaisille tuttu seurakunnan leirikeskus Alajärven läntisellä rannalla.

Vuonna 2007 kaikki muuttui, kun keskuksen osti helsinkiläinen Visa Heinonen remontoidakseen sen kesämökikseen.

Matkan varrella suunnitelmat saivat uuden käänteen ja vuonna 2012 Heinosen omistama Royal Resorts avasi paikassa Kielorannaksi nimetyn kokous- ja lomakohteen.

Hiekkaranta kutsuu

Viime kesään saakka Kielorantaa markkinoitiin vain kokousasiakkaille, mutta nyt se on avattu myös yksityishenkilöille.

– Täällä on jo vieraillut paljon koronapakolaisia, etätyöläisiä ja lomalaisia. Pääosin väkeä on tullut pääkaupunkiseudulta. Hämeenlinnalaiset eivät tästä paikasta juurikaan tiedä, mutta toivottavasti jatkossa heitäkin täällä näkee vaikka päiväretkellä. Meillä on aivan ihana hiekkaranta, kanootteja, suppilautoja ja kesäkeittiö, jossa voi grillailla, Kielorannan land lady Tiina Aalto sanoo.

Supertähden piilopaikka

Kieloranta nousi valtakunnan uutisiin vuonna 2016, kun maailmanluokan artisti Justin Bieber henkilökuntineen vieraili siellä.

Lomakohteesta ei tuolloin kommentoitu asiasta levinnyttä huhua, mutta myöhemmin poptähden kerrottiin viettäneen Kielorannassa kolme yötä.

– Hän teki Helsingissä kaksi keikkaa ja halusi majoittua johonkin luonnonkauniiseen paikkaan. Ehdolla oli useita kohteita, joista hän sitten valitsi Kielorannan, Aalto kertoo.

Myös Cheek on nähty Alajärven rannassa yritysvieraiden kutsumana esiintyjänä.

– Järjestin viime kesänä rannalla pienen illanvieton, jossa oli Elina Arlin laulamassa. Ajattelin kehitellä samanlaista vielä enemmän ensi kesälle, Aalto tuumaa.

Häitä joka viikonloppu

Päärakennuksessa on neljä kahden hengen huonetta ja yksi perhehuone, punaisessa hirsitalossa kuusi yhden hengen huonetta ja rantatalossa kolme kahden hengen majoitustilaa. Lisäksi alueella on kaksi mökkiä.

Saunoja löytyy kolme kappaletta, joista yksi on aivan rannan äärellä. Päärakennuksessa on sekä spa-osasto että ulkoporeallas.

Yli hehtaarin kokoisella piha-alueella on tilaa järjestää ohjattuja aktiviteetteja tai muita ohjelmapalveluja.

Päätalossa sekä rantatalossa on kokoustilat ja Kieloranta tarjoaa niihin liittyvät palvelut ruokailuineen ja kahvituksineen.

– Kokousvieraina on paljon firmojen johtoryhmiä ja hallituksia, mutta yritykset järjestävät täällä myös juhliaan. Häitä meillä on kesäaikaan melkein joka viikonloppu.

Jokainen tyylillään

Kielorannan ehdottomia vetonauloja ovat Aallon mielestä sen hiekkaranta, luonto ja Alajärven puhdas vesi.

– Oma etunsa on siitäkin, että tämä on pieni paikka, Aalto arvelee.

– Täällä saa olla ihan rauhassa ja räätälöidä vierailunsa juuri sellaiseksi kuin haluaa.