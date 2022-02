Punaisen Ristin Hattulan osasto on monessa mukana – Parolan Juttutuvasta on tullut paikallisten kohtaamispaikka

Punaisen Ristin Hattulan osasto on ihmisten elämässä monessa mukana. Paikallisosastossa, joka täyttää tänä vuonna 73 vuotta, on jäseniä 151, ja heistä lähes 30 on aktiivisia.

Puheenjohtaja Pia Yli-Pirilä kertoo, että pieneksi osastoksi säännöllistä toimintaa Hattulassa on melko paljon, eikä koronakaan ole sitä kokonaan hiljentänyt. Ytimessä on Parolassa Jaakonkuja 3:ssa sijaitseva Kohtaamispaikka Juttutupa, jonka SPR itse omistaa.

– Juttutupaa voidaan pitää uuden työntekijän Emilian ansiosta taas avoinna maanantaista torstaihin. Kuka vain voi tulla terveysturvallisesti juttelemaan ja ostamaan kahvit. Pullia saa ostaa myös mukaan, Emilia on aivan ihana leipoja, Yli-Pirilä kiittelee.

Toiminta jatkunut myös koronan aikana

Punaisen Ristin ystävätoiminnassa on Hattulassa mukana yhteensä 15 ihmistä. Heistä 10:llä on vakituinen ystävä. Viime vuonna ystävien kesken oli 170 ja tapahtumissa 100 tapaamista.

Vuonna 2021 osasto koulutti yhdessä kunnan kanssa 11 uutta ulkoiluttajaa. He auttavat ulkona liikkumisessa muun muassa palvelutalojen ikäihmisiä. Koronan aikanakin toiminta on jatkunut.

Uusi koulutus pyritään Yli-Pirilän mukaan järjestämään tänä vuonna vielä keväällä.

Nälkäpäivä on saanut perinteisesti hyvin kerääjiä liikkeelle Hattulassa, mutta heitä kaivataan aina lisääkin.

– Keräyksellä autetaan ulkomaan katastrofien lisäksi kotimaan ihmisiä, ja apua on mennyt hattulalaisillekin, Yli-Pirilä muistuttaa.

Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Normaaliaikana Juttutuvassa järjestetään tuolijumppaa maanantaisin. Kerran kuussa on avoinna terveyspiste, jossa on läsnä kunnan palveluohjaaja vastaamassa kysymyksiin.

Yli-Pirilän mukaan yhteistyö sujuu hyvin kunnan, kirjaston ja seurakunnan kanssa. Kirjastoon SPR on tehnyt jo kolmena vuonna jättimäisen ystävänpäiväkortin, johon on saanut kuka vaan laittaa tarralapuilla tervehdyksiä. Kortti tulee nytkin aulaan ehkä viikkoa ennen varsinaista päivää.

– Kirjaston suunnitelmissa on myös pehmolelujen yö, jolloin lapset voivat viedä oman lelunsa kirjastoon. Me laitamme sinne nallesairaalan pystyyn yöksi.

Seurakunnan tilaisuuksissa ja veripalvelussa SPR:n vapaaehtoiset järjestävät kahvituksia. Viime vuonna oli lisäksi yhteisöllinen ruokailu Kotikirkon kanssa, ja EU-kassienkin jakoon SPR:n väki on osallistunut.

– Ruokajaon innostamina olemme ilmoittautuneet Hämeen piirin ruoka-apuprojektiin. Jos se toteutuu, voisimme olla siinä pienimuotoisesti mukana, puheenjohtaja lupaa.

Uuttakin toimintaa tiedossa

Hattulan osasto osallistuu myös muutama henkilön voimin Hämeenlinnan osaston henkisen tuen ryhmään, jonka Yli-Pirilä itse perusti vuonna 1995.

Tänä vuonna Hattulan Punaisen Ristin tiedotus lähtee uusille urille, kun tehtävää hoitaa kaksi eri henkilöä. Tulevasta toiminnasta Yli-Pirilällä on vielä toiveita listalla.

– Aiemmin meillä oli Reddien Kids -lastenkerho. Lapset olivat innoissaan, mutta korona lopetti sen. Nyt toivotaan, että saataisiin taas kerhoon ohjaajia. Meiltä saa työhön koulutuksen. Toiveissa olisi myös Ensiapu-valmiusryhmän saaminen jälleen Hattulaan. Suunnitteilla on lisäksi teemailtoja, kuten kodinturvallisuuteen liittyvää asiaa.

Kaksi ihan uutta toimintaa alkaa jo varmasti, kunhan rajoituksista päästään: neuloosikahvila parillisten viikkojen maanantaina kello 17.30 ja lautapelikerho 3.3. alkaen joka kolmas torstai kello 13–15 aikuisille ja lapsille.

Vapaaehtoistyötä täydellä sydämellä

Rahatuloja Hattulan Punainen risti saa vain jäsenmaksuista ja Juttutuvan vuokrista. Tilaan mahtuu noin 15 ihmistä, voivat kaikki vuokrata keittiötarvikkeineen kymmenen euron tuntihintaan vaikka pieniin juhliin. Esimerkiksi taloyhtiöt ovat pitäneet siellä kokouksiaan.

Kaikki osaston puuhaihmiset osallistuvat toimintaan ilman korvausta. Kävijöille osallistuminen on maksutonta lukuun ottamatta kahvia ja pullaa, ja kuka vain voi tulla mukaan. Kulku Juttutupaan on esteetön.

– Meidän vapaaehtoiset ovat tosi innostuneita ja tekevät täydellä sydämellä töitä. He saavat hyvän mielen, eivät palkkaa. Uusia on tullut mukaan paljon suhteutettuna osaston kokoon. Meillä on huipputiimi, aivan ihania ihmisiä – hyvä yhdessä tekemisen henki, Yli-Pirilä iloitsee.