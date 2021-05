Mielipide: Miksi paras ja selkein vaihtoehto kaupunginjohtajaksi on jäänyt huomiotta?

Hämeenlinnan kaupunginjohtajan valintaprosessi on täydessä vauhdissa ja, vaikka hyviä ehdokkaita on etsitty tarmolla, on vaihtoehtoja tällä hetkellä vain kaksi.

Voisi kuvitella, että asiasta päättävät ovat huolissaan, eikä syyttä, sillä huippuammattitaitoinen kaupunginjohtaja on tulevaisuuden haasteiden edessä miltei elinehto kaupunkimme menestykseen.

Tehokkaita vuosia jäljellä

Näin asukkaana ja sivustaseuraajana ei voi kuin ihmetellä, miksi paras ja selkein vaihtoehto on edelleen jäänyt huomiotta.

Miksi vain sivuutetaan kaikki vuosikymmenen työ kaupunkimme eteen tai merkittävät kansalliset tehtävät eri asiantuntijafoorumeissa, kuin myös loistava koulutustausta ja oppiarvo.

Miksi päästetään paras eläkkeelle, kun aktiivisia ja tehokkaita työvuosia olisi vielä viljalti varastossa.

Yhteisrintama asialle

Katson, että nyt tulisi päättäjien kääntää katseet ”omaan pesään” ja joukolla vailla puoluelinjoja kiiruhtaa apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuon puheille vain yhtä pyyntöä varten.

Uskon, että laajan poliittisen rintaman esiintulo yhdessä saisi aikaan sen, että Juha Isosuo katsoisi vielä kerran myötämäessä kaupunkiamme ja sen tulevaisuutta meidän kaikkien asukkaiden eduksi.

Parhaat voimat tarvitaan

Tulevaisuuden haasteet kaupungillemme ovat sitä luokkaa, että voi vain toivoa löytyvän parhaat voimat niiden hoitamiseen – myös uudessa valtuustossa.

Mitä paremmat päättäjät istuvat päätöksenteon ympärillä, sitä varmemmin voimme kaupunkilaisena luottaa hyvään Hämeenlinnaan ja sen vetovoimaan. Sen eteen varmasti jokainen päättäjä haluaa työskennellä voimiaan säästämättä.

Pekka Lyly

asukas

Hämeenlinna