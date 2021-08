Kaikki alkoi puhjenneesta renkaasta – Turenkilainen pariskunta kertoo, mikä on kuudenkymmenen vuoden yhdessäolon salaisuus

Erkki ja Marja Niemen koti Turengissa Lintuvuorentiellä tunnetaan pihamaasta, joka on täynnä hauskoja veistoshahmoja.

Elämyspiha on nähtävyys, jota tullaan ihastelemaan kauempaakin.

Myös talossa sisällä riittää katsottavaa. Lähes kaikki tila lattiasta kattoon on täynnä keräilytavaraa, jota on vuosien varrella kertynyt varsin mittava määrä.

– Meillä on aina avoimet ovet ja porukkaa käy lähes päivittäin, Erkki Niemi kertoo.

Nyt jo kahdeksankymppinen pariskunta juhli torstaina timanttihäitään ohjelmallisella tilaisuudella, johon oli kutsuttu yhteensä satakunta ystävää ja sukulaista.

Tutuiksi tanssireissulla

Kuudenkymmenen vuoden yhteiseen taipaleeseen mahtuu monta vaihetta.

Ensikohtaaminen tapahtui tansseissa Koljalan lavalla, silloisessa Vanajan kunnassa.

– Me lähdettiin sieltä tansseista erikseen pois. Kotimatkalla Marjalta oli rengas puhjennut polkupyrästä. Minä menin auttamaan ja lähdinkin sitten saatille, Erkki Niemi kertoo.

Pariskunta on ollut yhdessä siitä pitäen.

– Heti kun aloimme seurustelemaan, halusin nähdä Marjan joka päivä. Hän oli kaupassa myyjänä, joten kävin ostamassa häneltä joka päivä kaksi Dacapo-suklaapatukkaa työmatkallani.

Elämässä iloa ja murhetta

Kahvikupposen ääressä Niemet kertovat leppoisasti elämästään.

Marja Niemi on kotoisin Turengista ja Erkki Niemi silloisesta Vanajan kunnasta.

– Entinen kotitalo on ihan tuossa naapurissa, mies kertoo.

Yhteisiin vuosiin mahtuu iloa, mutta myös murhetta, kun perheen kolmesta lapsesta nuorimmainen menehtyi kahdeksanvuotiaana jäätyään koulumatkalla auton alle.

Erkki Niemi pyöritti metallialan konepajayritystä.

– Koko ikäni olen ollut metallialalla. Pihalla olevat veistokset olen tehnyt metallista ja puusta, Erkki Niemi kertoo.

Marja Niemi toimi alkuun myyjänä, sen jälkeen kunnallisena perhepäivähoitajana ja sittemmin sihteerinä miehensä yrityksessä.

Kumpikin saa olla sellainen kuin on

Pariskunnan keskinäinen luottamus on kestänyt arjen myllerryksenkin, eikä riitoja juuri ole ollut.

– Ihan hyvin on mennyt yhdessä kaikki nämä vuodet, Marja Niemi sanoo.

– Sovimme niin hyvin yhteen. Melkein aina kun toiselta jotain kysyy, niin tietää vastauksenkin etukäteen, Erkki Niemi jatkaa.

Niemet pohtivat, että yksi pitkän liiton kulmakivistä on se, että molemmat hyväksyvät toisensa sellaisenaan.

– Kumpikin saa olla juuri sellainen kuin on, Marja Niemi sanoo.

Myös rehellisyys on tärkeää.

– Se, että voi aina puhua toiselle totta, olipa asia mikä hyvänsä, on kaiken a ja o elämässä. Kyllä meillä on erimielisyyksiäkin ollut, mutta ne on aina selvitetty, Erkki Niemi jatkaa.

Yhteiset kiinnostuksen kohteet

Keräily on yhteinen harrastus, vaikka miehen kokoelmat vievätkin tilasta suuremman osan.

– Kyllä minä sen kestän ihan hyvin niin kauan kuin tänne mahtuu jotain. Keräily on kyllä viime vuosina jäänyt vähän vähemmäksi, kun täällä ei enää tahdo olla tilaa, Marja Niemi tuumaa.

Myös matkustelu on yhteinen intohimon kohde. Pariskunta on kiertänyt kaikkiaan 64:ssä eri maassa.

– Olemme käyneet monessa paikassa, mihin ei enää pääse, Niemet pohtivat.

Erkki Niemi on koostanut valokuvakirjoja, joihin on tallennettu muistoja eri vuosilta.

Koronavuosikin on saanut oman kuvakirjansa.

– Nyt korona-aikana aloimme tehdä yhdessä palapelejä ja olemme saaneet niitä valmiiksi jo 52. Kuuntelemme samalla äänikirjaa ja juttelemme, Erkki Niemi tuumaa.

Niemet paljastavat, mikä on pitkän avioliiton salaisuus:

– Me olemme aina yhdessä ja myös teemme kaiken yhdessä.