Kaikki lähti vyörymään takapihan pienestä kesäprojektista – Hämeenlinnalaisviisikko rakensi jättimäisen savustimen, ruokarekan ja uuden bistron

Koronakevät raivasi aikaa Jukka Reinikaisen ja Jan Venäläisen kalentereista. Kaverukset alkoivat rakentaa ja kehitellä isoa savustinta viime kesänä Reinikaisen takapihalla. Syntyi neljä metriä pitkä ja metrin levyinen savustin, johon saa kerralla jopa 200 kiloa lihaa tai kalaa savustumaan.

Savustinta näprätessä alkoi viritä idea ruokarekasta. Kun sopiva liiketila tuli tarjolle, heräsi ajatus bistrosta, joka tukee rekan toimintaa.

Nyt hallituskadun ja Arvi Kariston kadun kulmassa sijaitsevan bistron remontti on lähes valmis. Ruokarekkakin on viimeistelyä vaille valmis.

Reinikainen ja Venäläinen ovat saaneet Nordic Smokery -yritykseensä mukaan myös Teppo Vätön, Can Mesen ja Jalmari Virran.

– Haluamme elävöittää kaupungin ruokakulttuuria, Vättö kertoo.

Ruokaa suoraan autosta

Venäläisen mukaan Suomessa on ollut savustusbuumi, mutta jenkkihengellä. Nordic Smokery haluaa tarjoilla pohjoismaisella tyylillä savustettuja ja koottuja ruokia.

Savustin kulkee kuorma-auton mukana ja niillä kierretään Suomea ja tarjoillaan ruokaa suoraan autosta.

– Bistro mahdollistaa sen, että vaikka olisimme autolla muualla päin Suomea, bistrosta voi noutaa meidän savustustuotteita.

Nordic Smokeryn bistrosta ei tule kuitenkaan ruokaravintolaa. Sieltä voi noutaa valmiiksi savustettua lihaa ja kalaa kotiin ja jäädä oluelle.

– Tarkoitus on se, että bistroon voi tulla viettämään iltaa, nauttimaan juomia ja pientä syötävää niiden lisäksi.

Sen sijaan ruokarekasta saa sitten ruoka-annoksia, joista lähtee nälkä.

Noutoruoan uusi tuleminen

Viisikko sanoo, että korona-aika on mahdollistanut uuden kehittämisen. Keittiökoneita ja -laitteita on paljon myynnissä ja hyviä alan tekijöitä ilman töitä. Muun muassa Jalmari Virta löytyi ravintolapäälliköksi bistroon, kun häneltä vähenivät ravintola-alan työt muualla koronarajoitusten myötä.

Venäläinen ja Mese ovat osakkaina myös fine dining -ravintola Uomassa. He näkevät, että kysyntää on myös edullisemman hintatason take away -ruualle.

– Nordic Smokery on premium-tason fast foodia, Venäläinen määrittelee.

Bistro pyritään avaamaan joulun tai uudenvuoden tienoilla riippuen remontin valmistumisesta. Nyt yritys myy jo nettisivuillaan jouluksi savustettuja tuotteita.

– Vastaanotto on ollut tosi lämmin. Ennakkoon ruokia on varattu hyvin.