Reskalla on kaksi myymälää sulassa sovussa saman katon alla – Keskustojen hiljeneminen on trendi, joka saa housukaupan yrittäjän mietteliääksi

Pentik ja NP Housukauppa jakavat ison liiketilan Raatihuoneenkadulla. Kysyimme, miten on mennyt.

Kiviluodon kauppiastalossa Reskan ja Kasarmikadun kulmassa sijaitsevien Pentikin ja NP Housukaupan liiketilat ovat yhteydessä toisiinsa.

Molempiin pääsee Pentikin sisäänkäynnistä Reskan puolelta.

Housukauppaan on myös oma sisäänkäynti ykköskerroksen liiketilasta portaiden kautta.

Yritykset ovat olleet saman katon alla noin kaksi ja puoli vuotta.

– Yhteiselo on sujunut oikein hyvin. Monet asiakkaat käyvät saman tien molemmissa liikkeissä, Pentikin myyjä Kati Haaja kiittelee.

Lahjatavarat taas kysyttyjä

Pentikin myymälässä sisustustuotteiden kysyntä on ollut tasaista koko ajan, mutta lahjatavaroiden myynti on nyt vilkastunut.

– Kun juhlia taas järjestetään, lahjatavaroiden kysyntä on kasvanut. Meiltä ostetaan lahjoiksi muun muassa keramiikkaa, torkku peittoja ja etenkin lyhtyjä, Haaja kertoo.

Lyhdyt ovat olleet kysyttyjä muutenkin. Niitä haetaan tunnelmanluojiksi iltojen pimetessä.

– Asiakkaat käyttävät lyhdyissä paljon aitoja kynttilöitä, mutta jonkin verran myös ledituikkuja.

Housukaupalle jo viides paikka

NP Housukauppa on 103-vuotias yritys, jolla on Suomessa kaikkiaan kymmenen myymälää ja viisi shoppia. Hämeenlinnassa myymälä on ollut jo toistakymmentä vuotta.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Liike muutti Kiviluodon kiinteistöön juuri ennen koronaa.

– Tämä on viides paikka Hämeenlinnassa, jossa olemme, NP Housukaupan toimitusjohtaja Markus Rosendahl kertoo.

Hän näkee kahden myymälän yhteiselossa hyviä puolia.

– Alun perin alakertaan piti tulla kahvila, josta olisi mahdollisesti myös tullut asiakkaita, mutta se jäi koronan myötä.

Keskustojen hiljeneminen trendi muuallakin

Hämeenlinnassa valikoima on painottunut naisten housuihin ja täältä löytyy myös yrityksen toiseksi suurin outlet-osio.

Pari viime vuotta myynti on ollut aaltoliikettä, mutta nyt tilanne on Rosendahlin mukaan normalisoitunut ja asiakaskunta vakiintunut.

– Enemmän kysymyksiä herättää keskustojen hiljeneminen ylipäänsä. Se on näkynyt trendinä koko maassa, ei pelkästään Hämeenlinnassa, hän pohtii.

Rosendahlin mukaan asiakaskunta arvostaa esteettömyyttä, mutta siinä on edelleen haasteita.

– Pyörätuolihissi Raatihuoneenkadun sisäänkäynnin puolella on kuitenkin parantanut tilannetta.

Pimeän kaupan iltana perjantaina 30.9. molemmat liikkeet ovat avoinna kello 20 asti.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.