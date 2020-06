Kalle Takala on paljon vartijana, kun kansa katsoo jääkiekkoa televisiosta

Telian jääkiekkolähetysten takana on Kaupunkiuutisissa uransa aloittanut Kalle Takala.

Innostus urheiluun ja erityisesti jääkiekkoon on ollut Kalle Takalan ammatillisen elämän punainen lanka.

Paikallislehdestä alkanut polku on vienyt Hauholta kotoisin olevan miehen Suomen merkittävimmän urheilutuotteen johtotehtäviin. Takala on Telian ja C Moren SM-liigasisältöjen vastaava tuottaja, jonka näpeissä ovat ottelulähetykset, liigastudiot ja jääkiekon oheisohjelmat.

– Kipinä syttyi Hauhon ulkojäillä ja omasta urheiluharrastuksesta, Rinkelinmäen elämyksistä ja Joksi Jaakkolan selostuksista. Kotimainen liiga on ollut minulle aina ykkönen ja vaikka vuosien varrella roolit ja talot ovat vaihtuneet, yhteinen nimittäjä on ollut aina jääkiekko, Takala kertoo.

Ensimmäiset askeleensa mediauralla Takala otti parikymppisenä Kaupunkiuutisissa, jonne hän tuli vuonna 2003 vuorotteluvapaalle lähteneen toimittajan sijaiseksi.

– Hinku alalle oli kova ja se oli nuorelle miehelle huikeata aikaa. Pääsin suoraan sorvin ääreen ja sain hyvät eväät jatkaa eteenpäin, Takala kiittelee.

Sijaisuuden jälkeen työt Kaupunkiuutisissa jatkuivat freelancerina jääkiekko- ja jalkapallojuttujen sekä kolumnien parissa. Takala toimi myös Veikkausliigaan nousseen FC Hämeenlinnan viestinvastaavana ja selosti otteluita Radio Jannessa.

Takala suoritti tiedotusopin perusopinnot Tampereen avoimessa yliopistossa ja muutti 2005 Helsinkiin opiskellakseen medianomiksi. Opintojen aikana hän työskenteli Helsingin Uutisten, Vantaan Sanomien ja Länsiväylän yhteistoimituksessa toimittajana ja urheilusivujen vastaavana.

Vuonna 2008 Takala valmistui ja aloitti Ilta-Sanomien urheilutoimituksessa. Neljä vuotta myöhemmin hän siirtyi konsernin sisällä Nelonen median urheilutuottajaksi. Nykyiseen tehtäväänsä Takala tuli tammikuussa 2018.

– Kun aikoja katsoo taaksepäin, niin palaset ovat loksahdelleet mukavasti paikoilleen, osittain omien rohkeiden valintojen kautta. On innostavaa saada tehdä töitä oman intohimonsa äärellä.

Telian liigastudiot ovat saaneet Takalan mukaan katsojilta hyvää palautetta. Asiantuntijoina on nähty kovien meriittien liigapelaajia sekä valmentajia ja yhtenä studioisäntänä häärinyt Tuomas Nyholm on ammattikuntansa värikkäämmästä päästä.

– Studioita lähdettiin rakentamaan rennommalla otteella, ettei kravatti niin puristaisi ja henkilögalleriaan on valittu hyvin erilaisia persoonia. Tuomas oli ensimmäisiä nimiä, jotka nousivat mieleen, sillä hän ymmärtää lajia syvällisesti ja on erinomainen esiintyjä.

Ari Vallin show esittelee suomalaista jääkiekkomaailmaa ja -kulttuuria yllättävistäkin näkövinkkeleistä.

– Ari Vallin on näissä kuvioissa aivan harvinainen lahjakkuus, joka uskaltaa heittäytyä ja altistaa itsensä myös arvostelulle, Takala sanoo.

– Hän on pelaajana voittanut monta SM-kultaa ja on tunnettu sekä arvostettu persoona, jolle ovet aukeavat ihan eri tavalla kuin tavalliselle toimittajalle.

Korona iski dramaattisella tavalla myös SM-liigaan, kun kausi pantiin pakettiin juuri ennen pudotuspelien alkamista.

– Ratkaisu oli siinä tilanteessa aivan oikea, mutta ammatillisestihan se oli kova isku, kun kaikki kevään suunnitelmat menivät uusiksi. Tosi nopealla aikataululla ideoitiin sitten katsojien viihdyttämiseksi klassikkopelejä, e-urheilua ja virtuaaliset play offit, jotka otettiin hyvin myönteisesti vastaan.

Tällä hetkellä Takala tiimeineen odottelee liigan linjauksia ja varautuu kaikkiin mahdollisiin jatkosuunnitelmiin.

– Edellinen kausi on förbi ja nyt pannaan uutta matoa koukkuun. Liiga on ilmoittanut, että se pyrkii aloittamaan täyden runkosarjan syyskuun puolivälistä lähtien.

Jos hyvin käy, Takalalla kumppaneineen on muutaman kuukauden päästä edessään noin 500 liigan ottelulähetystä ja ohjelmistoa lähes jokaiselle päivälle. Täysillä ottelukierroksilla remmissä on toista sataa henkilöä.

Kiekkokansa odottaa uutta kautta ehkä innokkaammin kuin aikoihin.

– Joskus tulee mietittyä, kuinka oleellista työtä tekee, kun ei esimerkiksi pelasta ihmishenkiä. Lätkä on kuitenkin iso asia suomalaisille. Kun pystyy tarjoamaan heidän arkeensa jotakin mukavaa, mitä odottaa, niin kyllä sillä pystyy perustelemaan paikkansa maailmassa.