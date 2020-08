Kantolan uusi kirpputori on Heidi ja Tero Airaksisen yhteinen juttu – Välillä työpäivät venyvät ympäripyöreiksi

Myllärinkadulle elokuun alussa avautunut Kirpputori Kantolan Kellari on Heidi ja Tero Airaksisen yhteinen yritys.

Ypäjäläispariskunta työskentelee paikan päällä sen mukaan, miten kunkin aikatauluihin sopii.

– Tero on täällä yleensä viikonloppuisin. Minä kuljen edestakaisin Hämeenlinnan ja Forssan väliä ja täältäkin minut tavoittaa viikoittain, Heidi Airaksinen kertoo.

Heidän lisäkseen kirpputori työllistää kaksi henkeä, joista toisen kokoaikaisesti.

Hyvä sijainti houkutteli

Yrittäjyys on molemmille tuttua. Heidi Airaksinen on pitänyt toista kirpputoria Forssassa jo yli kymmenen vuotta ja hänen miehellään on parinkymmenen vuoden kokemus autokorjaamoalan yrittäjänä.

– Olen alun perin sosiaalialan ihminen. Teron entinen anoppi houkutteli minut mukaan Forssan kirpputoriin. Hetken mietin, mutta kirpputorit ovat aina kiinnostaneet ja kun Tero kannusti, niin lähdin ja sille tielle jäin. Olen alaan tyytyväinen, koskaan ei ole harmittanut lähteä töihin.

Pariskunnalla oli halu laajentaa yritystoimintaa.

– Hämeenlinnan sijainti on hyvä ja kun kaksi kirpputoria Kantolasta lopetti, tänne tulo tuntui luontevalta. Oli etu, että tämä on tunnettua kirpparialuetta, jotta asiakkaat löytävät hyvin paikalle.

Kulutushysteria näkyy

Airaksiset pohtivat, että kymmenen vuoden aikana koko kirpputoriala on muuttunut.

– Tavaran laatu paranee koko ajan, Heidi Airaksinen miettii.

– Jollain tavalla tässä näkyy myös kulutushysteria, aika tuoretta tavaraa pistetään kiertoon, Tero Airaksinen jatkaa.

He halusivat luoda nykyaikaisen kirpputorin, joka on valoisa, selkeä ja siisti. Lopulta sopivimmaksi osoittautui Sotkan vanha teollisuuskiinteistö, jossa on tilaa noin 800 neliötä. Yrittäjät kiittelevät, että kiinteistönomistaja saneerasi tilat heidän toiveidensa mukaisesti.

– Halusimme tuoda esiin myös paikan historiaa. Seinillä on kuvia huonekalutehtaan ajoilta ja muutenkin halusimme säilyttää tilassa teollisuuskiinteistön henkeä. Tavoitteena on pitää paikka freesinä jatkossakin, Tero Airaksinen sanoo.

Vapautta ja vastuuta

Välillä kirppariyrittäjän työpäivät venyvät ympäripyöreiksi. Heidi Airaksisen tavallinen päivä pitää sisällään siivoamista ja tavaroiden järjestelyä sekä hallinnollisten ja juoksevien asioiden hoitoa.

– Yrittäjyys merkitsee vapautta, mutta myös vastuuta. Täällä saa siivota todella ahkerasti, sillä tekstiilit pölyävät. Palkkatyössä päivä voi tuntua pitkältä, mutta yrittäjän roolissa työtunteja ei lasketa eikä se tunnu raskaalta, hän sanoo.

Avajaiset sujuivat yli odotusten

Asiakkaiden suhteen jo avajaispäivä ylitti kaikki odotukset.

– Olemme saaneet ihmisiltä Hämeenlinnassa positiivisen vastaanoton. Päivän aikana paikalla kävi noin 3000 ihmistä. Tuli hyvä olo, että meitä oli kaivattu, Heidi Airaksinen kiittelee.

Parasta työssä ovat tyytyväiset asiakkaat.

– Kaikkein palkitsevinta on se, kun ihmiset kokevat riemun hetkiä tehdessään löytöjä.