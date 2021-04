Kapakanmäen ensi kesässä on aimo annos äijärokkia – Lavaisäntä kertoo, miten onnistui jälleen buukkaamaan Eppu Normaalin

Kapakanmäki on avaamassa oviaan koronarajoitusten jälkeen. Kesäksi Tuulokseen on jo tiedossa koko joukko nimekkäitä esiintyjiä.

Kesäkuun 19. Kapakanmäelle saapuu Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Juhannuksen aikaan yleisöä villitsevät torstaina 24.6. Popeda ja Klamydia sekä lauantaina 26.6. Eppu Normaali.

Heinä-elokuussa lauteille nousevat muun muassa 17.7. J. Karjalainen, 7.8. Eläkeläiset ja Steve ’n’ Seagulls, 21.8. Kotiteollisuus ja Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus sekä 27.8. Arttu Viskari ja Kake Randelin.

Miten onnistuit buukkaamaan harvakseltaan keikkailevan Eppu Normaalin, Kapakanmäen lavaisäntä Kari Lehtonen?

– Eput oli meillä ekaa kertaa kaksi vuotta sitten juhannuksena. Yhteistyökumppanillani Joe Lunnaksella on hyvät suhteet, mutta ehkä olemme myös tehneet jotain oikein, Lehtonen sanoo.

Kuinka paljon yleisöä Kapakanmäelle mahtuu?

– 1900 henkeä. Klubiksi tämä on suuri, mutta areenoiden kanssa emme pysty kilpailemaan.

Miten kova kilpailu artisteista on?

– Kilpailu on kova, minkään nimen saaminen ei ole itsestäänselvyys. Kesän teemaksi olemme suunnitelleet esiintyjäpareja, joissa ei voida erotella pääesiintyjää ja lämppäriä. Kokeilimme systeemiä korona-aikana ja se toimi tosi hyvin. Aiomme myös lokeroida yleisötilat pöytä- ja tanssialueisiin, sillä siitä tuli kiitosta.

Luvassa on runsaasti äijärokkia. Miten Kapakanmäki halutaan profiloida, vieläkö tansseja järjestetään?

– Ideana on monipuolisuus. Järjestämme myös tansseja. Perjantain iltatansseja on luvassa noin parikymmentä ja päivätansseja järjestämme kymmenkunta. Tulossa on lisäksi stand uppia, kun Jarkko Tamminen esiintyy 18.9., ja muutama iso yksityistilaisuus on haarukassa.

Koronatilanne ei ole vielä täysin ohi. Aiotko tarvittaessa hyödyntää valtion kaavailemaa tapahtumatakuuta?

– Ennakkomarkkinoinnista tulee kuluja, ja jos tapahtuma peruuntuu, niin korvausten hakeminen markkinointikuluihin tulee mietintään.