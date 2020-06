Karatekan tarinoista tuli kokonainen romaani – Juha Kaitakorven nuortenkirja saa myös aikuiset pohdiskelemaan

”Aurinko paistoi korkealla sinisellä taivaalla, kun pieni panda astui ulos linja-autosta Midorin lämpimässä metsäkylässä.”

Näillä sanoilla alkaa hämeenlinnalaisen Juha Kaitakorven esikoisteos Gen, karateka, lapsille ja nuorille suunnattu kirja, joka pitää sisällään mielenkiintoista asiaa niin perinteisestä kamppailulajista kuin elämästäkin.

– Karate on tarinan viitekehys, jossa liikutaan. Enemmän fokus on kuitenkin henkilöiden välisissä suhteissa. Kirja on ikään kuin kasvutarina.

Tarinanpätkistä kirjaksi

Hausjärvellä Oitin koulussa opettajana työskentelevä Kaitakorpi oli kirjoittanut jo aiemmin lyhyitä karateaiheisia tarinanpätkiä Hämeenlinnan karateseuran junioreille. Lopulta tarinoita oli niin paljon, että niistä lähti muodostumaan kirja.

– Kun olin valmistunut opettajaksi, kirjoittaminen jäi vähemmälle. Kaikki kuitenkin muuttui, kun eräs innokas fani tuli vaatimaan, että tarina täytyy kertoa loppuun, Kaitakorpi kertoo.

Ideoita elävästä elämästä

Luomisprojekti on ollut erittäin pitkä, sillä kirjoittaminen alkoi jo vuonna 2008. Välissä on toki ollut taukoja, pisin niistä kesti neljä vuotta. Kaitakorven mielestä kirja ei olisi välttämättä ollut niin hyvä, jos se olisi julkaistu aikaisemmin.

– Opettajan työstä ja muista elämän tapahtumista on saanut hyviä ideoita. Myös kokemus karaten suhteen on kasvanut vuosien saatossa, mistä on ollut hyötyä, Kaitakorpi pohdiskelee.

– Kirja herättää pohdiskelua sinnikkyydestä, ystävyydestä ja siitä, miten toisia ihmisiä kohdellaan.

Lapsille ja nuorille

Kirjan tekeminen oli Kaitakorven mukaan todella mukavaa.

– Olen pienestä pitäen piirtänyt ja keksinyt omia tarinoita. Kirjoittaminen on minulle karaten rinnalla tärkeä harrastus, opettaja sanoo.

– Toivon tarinani tavoittavan etenkin ne lapset ja nuoret, joille kiinnostavan lukemisen löytäminen on haastavaa.