Hämptonissa puhutaan: Kartioista tuli nyt tilataidetta, jota bongataan sieltä ja täältä

Pöölin taideteos Kartio on herätellyt ihmisiä tarkkailemaan lähiympäristöään.

Kaupunkilaisten motto tuntuukin olevan: Missä on kartio, siellä on taidetta.

Näin se nyt kuulkaa vain on ja hyvä niin. Ihan ilmaista tilataidetta on kaupunki väärällään, kun tarkemmin katsoo. Se on vain katsojan silmästä kiinni.

Onhan se hyvä, että ihmisillä on silmää huomata arjen teoksia. Se kertoo luovuudesta.

Havaittuja tilataideteoksia on innokkaasti jaettu sosiaalisessa mediassa. Ainakin Facebookin Hämeenlinna-ryhmässä on ollut kartioita siellä ja täällä.

Pöölin Kartio on herättänyt paljon ihmetystä ja hämmästystä. Etenkin taideteoksen hinta ja se, miksi se on niin esittävä. Kaikkien mielestä se ei ole taidetta nähnytkään.

Ilman kartiota olisivat nämäkin tilataideteokset jääneet huomiotta. Ne olisivat vain tavallisia kartioita. Nyt niillä on merkitys.

Mitä seuraavaksi?

