Gallup: Tavallinen kouluruoka on ihan hyvää, mutta kasvisruoassa on parantamisen varaa

Saimi Penttilä, 7 D

– Olen myös kasvissyöjä. Mielestäni kouluruoka ei ole hyvää, kun kaikki kasvikset ovat samassa, pavut ovat usein raakoja ja riisi ei ole hyvää, se on kuin muoviriisiä. Silti syön sitä ja arvostan ilmaista ruokaa.

– Se on aika samanlaista yleensä. Kun kaikki on samanlaista ja aika pahaa.

– Mielestäni reseptejä voisi miettiä enemmän. Lapset tykkää ehkä enemmän pikaruoasta kuin aikuiset. Esimerkiksi jos olisi hampurilaisia, niihin voisi kehittää myös esimerkiksi erilaisia hyviä kastikkeita.

Juulia Laakso, 7 D

– Olen kasvissyöjä. Mielestäni kouluruoka on ihan hyvää, mutta välillä vähän vaihtelee, kun minullakin on soija-allergia.

– En tiedä, se on ihan hyvää.

– No en tiedä.

Siiri Keinänen, 7 D

– Olen kasvissyöjä ja allerginen soijalle. Ruoka on aika usein aika pahaa, kun liha korvataan soijalla ja siitäkin jatketaan ja otetaan soija pois.

– Joskus ruoka näyttää vedeltä, jossa on palleroita ja maku on paha.

– En tiedä, se on vaikeaa tehdä, että olisi hyvää, kun tehdään paljon kerralla.

Eemeli Pyykkönen, 9 G

– On se ihan hyvää. Nyt vaan kun oli pizzaa, kotitaloustunnilla tehtyä, niin syön mieluummin tätä.

– Kouluruoka on ilmaista ja hyvää, ilmaisuus tekee siitä paremman.

– Ei välttämättä.

Pete Olkinuora, 9 G

– Se on ihan terveellistä ja hyvää perusruokaa.

– Kouluruoka ei yritä olla hienoa, vaan se on ihan perusruokaa ja sä syöt sen.

– Ei mun mielestä. Omat inhokkiruoat on tietysti aina, mutta sitä ei voi muuttaa.