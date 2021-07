Kati Niemisen kesäkirppis Rengossa on paljon muutakin kuin vanhan tavaran keidas – "Täällä käydään ottamassa kanaterapiaa"

Kun Kati Nieminen 16 vuotta sitten osti maatilan Rengosta, ei hän arvannut, että kirpputorin pitämisestä tulisi jokakesäinen juttu.

Kesäkirppis Hämeen Härkätie sijaitsee Niemisen pihapiirissä vanhassa heinäladossa.

– Isäni on mobilistiharrastajana tunnettu Esa Nieminen. Kaikki lähti siitä, kun hänellä alkoi tulla ikää ja kokoelmia piti alkaa vähentää. Myös äidin kanssa on koluttu huutokauppoja innokkaasti. Arvostus vanhaan tavaraan on peräisin vanhemmiltani, Nieminen kertoo.

Esineet olivat aluksi peräisin sekä omista että vanhempien ja sukulaisten kokoelmista, mutta nyt niitä tulee muualtakin. Myynnissä on myös paikallisten tuotteita, lemmikkilahjoja sekä jäätelöä.

– Oma isäntä Eero sekä ystävät Eerika ja Antti Aaltonen Rengosta ovat olleet korvaamattomana apuna. Aikaisemmin äitini auttoi myynnissä, mutta nyt pyöritän tätä yksin, kun kukaan muu kuin ei oikein tiedä näistä tavaroista.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Eläimet sydäntä lähellä

Kirppikseltä löytyy esineiden lisäksi paljon muutakin ihmeteltävää. Pihapiirissä kukot, kanat ja talon kaksi kissaa käyskentelevät sulassa sovussa.

Tällä hetkellä laitumelta voi bongata viisi lammasta, kun karitsat ovat juuri muuttaneet.

– Täällä käydään ottamassa ”kanaterapiaa”. Kanat herättävät muistoja etenkin monille ikäihmisille. Tämä ei kuitenkaan ole kotieläinpiha, vaan nämä ovat omia lemmikkejäni.

Nieminen on koulutukseltaan agrologi. Eläimet ovat aina olleet sydäntä lähellä.

– Olen kasvattanut koiria 20 vuotta. Tässä voin yhdistää luonnonmukaisen elämäntavan sekä kiinnostukseni vanhaan.

Tilalla on luvat satapäiselle kanalalle, mutta linnut ovat pihalla täysin vapaasti.

– Osan kanoista olen pelastanut tehokanalasta. Jos aikaa jää, kerron mielelläni kävijöille myös eläimistä.

Tulijoita läheltä ja kaukaa

Kesäkirppiksellä on Facebookissa oma ryhmä, jossa on nelisensataa jäsentä.

– Tavaroita kysytään ympäri Suomea. Ihmiset haluavat nyt vanhaa sisustukseen ja kesämökkeihinsä.

Kesäkirppis sijaitsee osoitteessa Hämeen Härkätie 3520. Se on ollut nyt avoinna kesä-heinäkuun vaihteesta lähtien. Aukioloa jatketaan säiden mukaan syksyyn asti.

– Yllättäen viime koronavuoden avaus oli vilkkain tähänastisista. Silloin täällä oli varmaa sata kävijää parhaimmillaan päivässä, mutta nyt viime sunnuntaina taisi tulla uusi kävijäennätys.

Kävijöitä tulee niin läheltä kuin kaukaa. Moni tulee Renkoon varta vasten retkelle, mutta jotkut poikkeavat 10-tieltä ohikulkumatkalla.

– Aukiolot kannattaa tarkistaa Facebooksista. Yleensä ovet avoinna kello 12–18. Jos kyltit tiellä ovat näkyvissä, paikka on auki.

Mikä erottaa tämän latokirppiksen tavallisesta kirpputorista?

– Se on tämä miljöö. Tätä maalaismaisemaa et saa kaupungin keskustaan.