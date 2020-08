Katri Yli-Erkkilä käsittelee näyttelyssään vieraantumista – Lavastettujen valokuvien rekvisiittana toimivat kierrätysturkikset ja puuntaimet

Kuvataiteilija Katri Yli-Erkkilä pohtii Galleria Koneessa elokuun ajan esillä olevassa näyttelyssään vieraantumista ja sen eri muotoja; vieraantumista itsestämme, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta. Yli-Erkkilä luo lavastettuja valokuvia. Hän käyttää kameran itselaukaisinta ja toimii usein itse teostensa mallina.

Yli-Erkkilä rakentaa lavastukset käyttäen valmiita esineitä, muokkaamalla olemassa olevaa tai rakentamalla uutta. Hän kertoo käyttävänsä usein kierrätysmateriaaleja.

– Teoksissani on usein kierrätysturkiksia kuin taakkana harteilla. Olen käyttänyt myös puun taimia ja ottanut taimet sellaisista paikoista, joista ne raivattaisiin pois esimerkiksi rakentamisen tieltä. Kuvauksen jälkeen istutin taimet uuteen paikkaan, taitelija kertoo.

Viittomat ovat uusi tapa tarinankerrontaan

Yli-Erkkilän ilmaisussa on monikerroksista symboliikkaa. Tummanpuhuvien kuvien minimalistisuus ja pysähtynyt tunnelma on varsin vaikuttava. Uusimmissa teoksissa Koivu ja Mänty taiteilijan tummaan palettiin on tullut myös värejä.

– Minun oli aiemmin vaikea sietää värejä töissäni, mutta tuoreimpiin teoksiini on tullut enemmän ja heleämpiä värejä, taiteilija esittelee.

Näyttelyn teokset ovat vuosilta 2018–2020. Vanhimmissa teoksissa kommunikoivat kädet ja teosten lähtökohtana ovat toimineet viittomat.

– Viittomat olivat minulle uusi tapa kuvata henkilöä ja tarinaa. Olen opetellut viittomakieltä, vaikken osaakaan sitä kovin hyvin, taitelija kertoo. Kuvien lähtökohtina toimineet viittomat, kuten kruunu, suru ja kantaja erottuvat hyvin mustaa taustaa vasten.

– Uusimmat teokseni pohtivat ympäristön tilaa ja tulevaisuutta. Luontosuhde on minulle tärkeä ja ympäristön tila tulevaisuudessa huolestuttaa, taiteilija lisää.

Työhuone Seinäjoella

Yli-Erkkilä aloitti taideopinnot Limingan Taidekoulussa ja jatkoi niitä Etelä-Karjalan ammattiopistossa, Tarton Taidekoulussa ja valmistui kuvataitelijaksi Saimaan ammattikorkeakoulusta vuonna 2010.

Oravaisissa vuonna 1981 syntynyt taiteilija valittiin vuonna 2016 vuoden nuoreksi eteläpohjalaiseksi taiteilijaksi.

Taiteilija asuu ja työskentelee tätä nykyä Seinäjoella. Hänellä on työhuone vanhan veturitallin tiloissa toimivan Varikko Gallerian yhteydessä. Yli-Erkkilä toimii myös Varikko ry:n puheenjohtajana.

Katri Yli-Erkkilän Vieraantuneet -näyttely on esillä Galleria Koneessa, Verkatehtaalla 25.8. asti.