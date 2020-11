Katso video: 7-vuotiaan golfinpelaajan vinkeistä tuli somehitti – "Bunkkerilyönti on parasta, kun saa vetää täysillä"

Aleksi Salmisen hauska video on saanut satatuhatta katsojaa.

Golf on pohjimmiltaan yksinkertainen laji, ainakin jos Aleksi Salmista on uskominen. Parolassa asuva 7-vuotias pelaajanalku kertoo omassa opetustuokiossaan hyvän svingin salaisuudesta näin:

– Viedään se maila taakse, tuodaan se tosta eteen ja lyödään se pallo sinne eteenpäin.

Salminen aloitti golfin kolmevuotiaana, joten kokemusta on jo karttunut. Hän jakaa Mun Top4 golflyöntivinkit –videollaan yhtä ytimekkäät ohjeet myös draivista, bunkkerilyönnistä ja chipistä.

Salmisen vinkit ovat saavuttaneet hurjan suosion lajin harrastajien keskuudessa, ja videota ovat jakaneet muiden muassa Suomen menestynein golffari Mikko Ilonen, Golfliitto ja Helsingin Sanomat.

Mutkatonta meininkiä

Videoiden takana on Sisältöstudio Miia Salminen, jonka yrittäjä on nuoren pelaajan äiti.

– Minua pyydettiin tekemään videoita Tawast Golfin junnutoiminnasta ja toteutukseen annettiin vapaat kädet. Kun meidän perhe käytännössä asuu kesäisin kentällä, oli aika luontevaa lähteä miettimään vähän uudenlaista tulokulmaa Aleksin harrastuksen kautta, Miia Salminen kertoo.

Lyöntivinkit julkaistiin Sisältöstudion nettisivulla lokakuun lopussa ja pariminuuttinen pätkä sai lyhyessä ajassa lähes satatuhatta katsojaa.

Koska golffareilla on yleensä tapana ylianalysoida lyöntejään viimeiseen asti, videon mutkattomat ohjeet saavat pelaajan kuin pelaajan hymyilemään.

– Aleksin jutuissa on huumoria ja myös sitä on kiitelty, että lajia on kivaa nähdä lapsen näkökulmasta.

Huima putti upposi

7-vuotiaalle ”golfproffalle” on nyt perustettu oma Youtube-kanava Aleksi_S, jossa on videoita myös hänen muista harrastuksistaan.

Golfin parissa seikkailut jatkuvat kauden loputtua erilaisissa sisäharjoittelupaikoissa ja simulaattoreissa Etelä-Suomessa, mutta lauhan marraskuun takia yksi video ehdittiin vielä kuvata Hattulan kentällä.

– Kenttä oli ihan hyvä. Tykkäsin seitsemännestä reiästä, koska se on par kolmonen ja tein parin. Kahdeksaskin on kiva, kun se on ihan bumerangin muotoinen. Viimeisellä reiällä upotin 11-metrisen putin ja jäi mieleen, Aleksi Salminen muistelee vierailuaan.

Kun hiekka pöllyää

Bunkkerit tuottavat usein harmaita hiuksia monille vanhemmille harrastajille, mutta juuri hiekkaesteestä lyöminen on Salmisen mielestä mukavinta.

– Bunkkerilyönti on parasta, kun saa vetää ihan täysillä ja hiekka pöllyää, hän tuumaa.

Draiverillakin hutkiminen maistuu, sillä kasvavan pojan avauslyönnit lentävät kerta kerralla pitemmälle.

Mutta kai golfissa joku osa-alue sentään tuottaa hänelle ongelmia?

– Voi jotain vaikeatakin olla, mutta olen laittanut ne asiat niin syvälle mieleen, etten nyt muista.