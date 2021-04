Katumajärven kesästä käynnistetään valokuvakilpailu – Kaupunkilaisten keidas voi melko hyvin, mutta töitä sen eteen on jatkettava

Katumajärven suojeluyhdistys julkaisee toukokuun alusta valokuvakilpailun, jonka aiheena on Katumajärven kesä.

– Haluttiin järjestää tällainen jokamieskisa, johon järven ystävät ja sen ympärillä asuvat voivat osallistua. Hämeenlinnan kameraseura ottaa valokuvat vastaan ja toimii kilpailun tuomarina, suojeluyhdistyksen puheenjohtaja Markku Pohjola kertoo.

Meneillään on yhdistyksen 30-vuotisjuhlavuosi ja elokuun 15. päivälle suunnitellaan Katumajärvi-päivää.

– Katuman lava on alustavasti varattu ja tapahtumaan on tällä hetkellä tulossa toistakymmentä järven ympärillä toimivaa ja muuta paikallista yhdistystä. Kaikkihan kuitenkin riippuu viime kädessä siitä, kuinka koronatilannetta päästään purkamaan.

Katumajärven suojeluyhdistyksen tavoitteena on kohentaa järven tilaa vähentämällä ravinnekuormitusta ja rehevöitymistä sekä jakaa tietoa järvestä.

Sinilevä ei vaivaa

Toimenpiteillä pyritään ensisijaisesti varmistamaan järven virkistyskäyttö.

Katumajärvi on luokiteltu ekologisesti tyydyttäväksi ja tilanne on huomattavasti parantunut niistä ajoista, kun suojeluyhdistys perustettiin.

– Esimerkiksi sinilevää ei ole näkynyt moneen vuoteen. Suojeluyhdistys ei toki voi ottaa kaikkea kunniaa järven olosuhteiden parantumisesta. Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina meillä ovat olleet Hämeenlinnan kaupunki, Vanajavesikeskus ja Mäskälän osakaskunta, Pohjola kiittelee.

Hankala isosorsimo

Tärkeitä toimenpiteitä järven tilan kannalta ovat vesikarsvien niitto ja hoitokalastus.

– Isosorsimo on vieraslaji ja erittäin hankala kasvi, joka leviää nopeasti. Sen kitkemiseksi on tehtävä paljon töitä, etteivät lahdet kasva umpeen.

Katumajärveä on hoitokalastettu järjestelmällisesti vuodesta 2003 lähtien. Kalastuksen ovat hoitaneet kahdella rysällä kalastusyhdistys sekä Hämeenlinnan Kala ja Erä.

Taistelua on jatkettava

Hoitokalastuksella tähdätään särkikannan vähentämiseen ja sen kautta rehevöitymisen estämiseen. Saaliit ovat vaihdelleet noin tuhannesta neljään tuhanteen kiloon. Seuraavan kerran rysät laitetaan järveen toukokuussa.

– Suojeluyhdistyksen hallitukseen on ollut vaikea saada väkeä, kun ihmisillä tuntuu olevan sellainen käsitys, että järvellä on kaikki hyvin. Kaikki ponnistelu on kuitenkin jatkossakin todella tärkeää. Järveä hoitavia toimenpiteitä ei pitäisi missään tapauksessa lopettaa, Pohjola painottaa.

Katumajärveä pidetään melko hyvänä kalavetenä. Yleisimmät lajit ovat ahven ja särki, jotka muodostavat noin puolet kalakannasta.

Järveen on vuoden 1995 jälkeen istutettu muun muassa karppeja, kirjolohta, siikaa, kuhaa sekä joki- ja täplärapuja.

– Kalasto on tällä hetkellä aika hyvässä tasapainossa ja järvestä on saatu komeita kuhia.